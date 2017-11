Un repaso rápido por los vuelos más lujosos del momento

Emirates Airlines

La aerolínea con sede en los Emiratos Árabes se ha convertido en toda una habitual en este tipo de listas. Una empresa con más de 400 premios a la excelencia que la posicionan como la más lujosa de Oriente Medio, y ya es decir. Cabe destacar el continuo ansia de renovación de una compañía que ha estrenado recientemente los nuevos Boeing 777, unos aviones en los que el lujo alcanza su máximo nivel. Un transporte en el que la novedad radica en la espectacular suite diseñada por Mercedes-Benz que está arrasando entre los clientes más pudientes. Sin olvidarnos del servicio posterior en el que la compañía ofrece un chófer que podrá llevar a cada cliente hasta la mismísima puerta de salida. Esta colaboración entre las distintas marcas de lujo promete muchas sorpresas a lo largo de los próximos meses. Eso sí, prepara la chequera, ya que disfrutar de este servicio en un viaje convencional suele costar en torno a los 5.000 euros. Sin duda, uno de los vuelos más lujosos del momento.

Singapore Airlines

Hace poco comentábamos que la última flota de aviones Singapore Airlines no puede incluirse podía definirse como una de las más lujosas del mundo. No podíamos dejar fuera de la lista de los vuelos más lujosos a unos dispositivos que están más cerca de un hotel de lujo que de un medio de transporte. En concreto hablamos del Airbus A280, la última obra maestra de Singapore Airlines. Un avión en el que poder disfrutar de lujos como sillas de cuero, armario personal, televisión, cama doble… Aspectos que parecen habituales en un hotel convencional pero no olvidemos que todo esto se encuentra en el interior de un avión. Cabe destacar que este tipo de servicios exclusivos, dividido en seis suites de lujo, se sitúa en la parte delantera de la cabina y en un enorme apartado de la cubierta superior. Todo un lujo en el que destacan las unas butacas diseñadas por Pierrejean Design Studio y fabricadas por Zodiac Seats UK en las que el confort es la máxima de las funciones. Un asiento con dos alas laterales para mejorar la postura del cuerpo que puede reclinarse hasta convertirse en una confortable cama. Si a todo esto le añades una oferta culinaria propia de restaurantes de Estrella Michelín el gasto puede elevarse hasta los 8.000 euros.

Air France

Definida como la aerolínea por antonomasia de la clase y el confort, Air France ha perdido algunos clientes con la irrupción de las compañías asiáticas en los últimos años. Sin embargo, sigue ofreciendo algunos de los vuelos más lujosos del mundo. Sus aviones pueden definirse como un remanso de comodidad en el que se cuidan cada uno de los detalles para que el pasajero disfrute de una estancia inolvidable. En sus vuelos, cada viajero suele tener a su disposición un miembro del personal que le atiende cuando se considere necesario. Cabe destacar que el mantenimiento de la privacidad es una de las máximas de servicio espectacular que cuenta con guardarropa, armario privado, lamparas de lujo, muebles de diseño y la posibilidad de pedir un asiento extra. Sin olvidarnos de una televisión interactiva de 10 pulgadas en la que poder disfrutar de todo tipo de contenido audiovisual. Eso sí, recuerda que Francia es uno de los países en los que la gastronomía es un ingrediente principal. Así que imagínate como será el servicio de culinario… El precio de este tipo de billetes suele estar en torno a los 3.000 euros.