Gales se convirtió en el epicentro del mundo hace unos meses cuando el Real Madrid ganó allí su duodécima Champions League. Fue una buena oportunidad para que los más futboleros descubrieran la riqueza de un país bastante interesante. Un país que merece la pena visitar en cualquier momento y que ahora nos ofrece una nueva excusa más para hacerlo: The Wales Way.

Se trata de tres nuevas rutas turísticas que nos descubrirán a partir de ahora lo mejor de Gales: los paisajes más épicos, las joyas ocultas, su fascinante historia… The Wales Way ha sido diseñada para turistas interesados crear su propia aventura. Está dirigida sobre todo a aquellos que buscan sumergirse en el camino y disfrutar de él. Además, se distingue de otras rutas de fama mundial en lo relativo a la conducción, ya que no se limita a los itinerarios por carretera, sino que ofrece senderos para caminar, conexiones ferroviarias, rutas en bicicleta y paseos a caballo.

Ruta The Coastal Way

The Coastal Way recorre la salvaje y escarpada costa oeste alrededor de la bahía de Cardigan desde Aberdaron hasta Saint David’s, donde los paisajes marinos se encuentran con las montañas. Este viaje por carretera de 290 kilómetros, con el mar por un lado y las montañas por el otro, recorre una serie de pintorescas ciudades portuarias y centros turísticos como Barmouth, la histórica ciudad de Saint David’s y pequeños pueblos pesqueros como Aberaeron, así como innumerables playas, acantilados y calas escondidas.

Ruta The Cambrian Way

Al extenderse a lo largo de la cadena montañosa del país, The Cambrian Way recorre 300 kilómetros entre Llandudno y Cardiff, pasando por los parques nacionales de Snowdonia y Brecon Beacons, con paisajes épicos y aventuras en cada esquina. Atraviesa el pintoresco pueblo de Betws y Coed, en las estribaciones de Snowdonia, antes de embarcarse en tirolinas y aventuras subterráneas en ZipWorld y Bounce Below.

Ruta The North Wales Way

The North Wales Way sigue la ruta comercial principal existente durante 120 kilómetros a lo largo de la costa norte. Esta ruta milenaria despliega un legado que abarca algunos de los castillos más grandiosos de Gales y dos lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Además, incluye en su recorrido la montaña de Snowdonia, la historia antigua de Anglesey, los puentes del estrecho de Menai y las gloriosas montañas de Parys, para adentrarse finalmente en los castillos de Caernarfon y Conwy.