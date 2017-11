El turismo es uno de los motores de la economía de nuestro país. El año que viene volveremos a recibir millones de turistas. Muchos de ellos visitarán Sevilla, que ha sido destacada recientemente como la mejor ciudad para viajar en 2018 por Lonely Planet. Y seguro que Bilbao también entra dentro de las preferencias de los viajeros, sobre todo después de haber sido distinguida como la mejor ciudad europea de 2018.

The Academy of Urbanism ha sido el organismo que ha premiado a Bilbao en The Urbanism Awards 2018, de la que ha destacado sus “buenas prácticas” en materias como urbanismo, liderazgo y gobernanza, salud y bienestar, viabilidad y éxito comercial y sostenibilidad medioambiental.

La ciudad vasca se ha impuesto a las otras dos finalistas, Liubliana (Slovenia) y Viena (Austria). “Estamos de enhorabuena. Bilbao ha hecho una gran transformación, pero el premio es por una ciudad que sigue en desarrollo, que se prepara para el futuro. Un futuro para los jóvenes, con el TAV, Zorrotzaurre como espacio de oportunidad, la Ría como eje vertebrador y un Bilbao basado en firmes valores que se forja como ciudad universitaria, ciudad museística y ciudad de negocios”, señaló Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao, tras recoger el premio en la gala celebrada en Londres el pasado martes.

El pasado mes de septiembre una delegación de The Academy of Urbanism estuvo visitó Bilbao para valorar e interesarse por cuestiones como las infraestructuras, los servicios urbanos, el mapa político, la cultura local, la calidad de vida y el bienestar, la sostenibilidad, el medio ambiente, la conectividad o el éxito comercial y su viabilidad. Tras realizar la misma evaluación en las otras dos ciudades seleccionadas, el jurado ha considerado que Bilbao era la merecedora de ser considerada la mejor ciudad europea de 2018.

Apostando por ciudades innovadoras y sostenibles

The Academy of Urbanism es una organización sin ánimo de lucro, políticamente independiente, que fomenta y favorece el reconocimiento de ciudades del Reino Unido y Europa con el propósito de identificar y promocionar las buenas prácticas en materia urbanística. The Urbanism Awards son la plataforma más relevante de esta organización, que busca construir entornos urbanos de alta calidad, innovadores y sostenibles.