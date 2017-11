¿Recuerdas The Floating Seahorse? Te hablamos de él hace unos meses en el blog de Viajes de OK Diario. Entonces lo calificamos como “el último grito en los apartamentos de lujo”, ya que se trataba de un lujoso chalet flotante situado en medio del mar. Pues bien, inspirado en esta tecnología llega ahora The Floating Venice, el primer resort de lujo flotante del mundo. Valorado en más de 580 millones de euros, este complejo estará situado a cuatro kilómetros de la costa de Dubái y ofrecerá una capacidad de hasta 3.000 huéspedes por día.

Con capacidad para hasta 3.000 huéspedes al día, The Floating Venice contará con 414 camarotes, doce bares y restaurantes y espectáculos en sus cuatro cubiertas, una de las cuales estará bajo el agua. Los huéspedes llegarán en barco, hidroavión o helicóptero a la Piazza San Marco, donde podrán facturar en el vestíbulo submarino. Las góndolas, importadas de Venecia, les transportarán directamente a sus camarotes a través de los canales serpenteantes.

Una gran variedad de lugares, de boutiques elegantes y de tiendas artesanales tradicionales llevará la experiencia veneciana a la vida de los visitantes. Y es que durante todo el año The Floating Venice será una celebración de la cultura y las artes, donde las fiestas tradicionales como Carnivale di Venezia, Binnale di Venezia y la Festa del Rendentore llenarán el complejo con el estilo y el patrimonio de la ciudad italiana.

Un coral exclusivo para The Floating Venice

Los huéspedes de The Floating Venice disfrutarán de una experiencia inigualable relajándose en sus piscinas, algunas de las cuales tendrán bases acrílicas transparentes desde las que contemplar las impresionantes vistas de los arrecifes de coral de lecho marino que habrá alrededor. ¡Porque se van a plantar casi 122.000 metros cuadrados de corales alrededor del complejo!

The Floating Venice promete convertirse en una nueva maravilla moderna y en otro destino de interés para los visitantes de Dubái a partir de finales de 2020, fecha en la que está previsto que finalicen las obras de construcción del exclusivo complejo flotante. Si estás interesado en ser de los primeros en alojarse allí puedes pedir información en su página web.