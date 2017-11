Finnair, la primera aerolínea que pesará a sus pasajeros

Algo está cambiando en el mundo de las aerolíneas. Hace poco comentábamos que Ryanair acabará con el equipaje de mano en sus vuelos o como Singapore Airlines establecía una suite en el mismo avión. Las continuas alteraciones en la política de las aerolíneas están a la orden del día pero no creíamos que llegarían hasta el punto de Finnair. La compañía finlandesa ha anunciado que a partir de este mismo mes comenzará a pesar a los viajeros (voluntarios) que accedan a sus vuelos. Te lo contamos

Finnair no quiere saber cuanto pesas por un simple hecho de estética, simplemente esta novedosa normativa tiene la intención de recopilar los máximos datos posibles para calcular el peso y el equilibrio del avión. Nada tiene que ver con reducir el peso de los transportes ni tiene el propósito de incrementar las tasas, simplemente es una medida más de seguridad. Todo esta nueva normativa se basa en un estudio para verificar las estimaciones que se utilizan para calcular el combustible y el peso total del avión. La precisión es fundamental en este tipo de transportes y pesar a los pasajeros sería un dato complementario muy eficaz para conseguir el mejor balance.

“Las aerolíneas saben lo que pesa el avión, lo que pesa el equipaje registrado, pero no lo que pesan los pasajeros. Las cargas son diferentes en verano, por ejemplo, cuando las personas llevan chaquetas y zapatos de invierno y otros complementos. También hay una considerable diferencia en el peso del equipaje de mano entre los viajeros de negocios y de placer”, comentó la directora de comunicación de Finnair.

Una medida voluntaria

Es importante señalar que esta nueva normativa introducida desde el día 1 de noviembre en toda la flota de Finnair es completamente voluntaria. Cada pasajero está en su derecho de poder pesarse o no. Cabe destacar que no existe ningún tipo de obligación y que, de momento, únicamente 180 voluntarios han accedido a pesarse junto a su equipaje de mano. Como no podía ser de otra manera, el peso de la báscula solo podrá ser visto por el personal de la aerolínea y se anotará de manera completamente anónima. Con este método, aseguran desde la aerolínea, no buscan discriminar a nadie, simplemente equilibrar de la mejor forma el avión en el que viajarán sus clientes.