Albania se ha convertido en uno de los destinos más visitados por los europeos en los últimos años. Un oasis con vistas al mediterráneo que los años de guerra no dejaban mostrar al mundo pero que ahora luce resplandeciente como una auténtica tendencia. Albania es conocida por muchas cosas pero, sin duda, Tirana es su destino más destacado. La capital albana puede definirse como una ciudad emergente en la que la cultura, el arte y la naturaleza están alcanzando su máximo esplendor en años. Una ciudad reinventada.

Tirana es uno de los secretos mejor guardados de Europa. Una ciudad que hay que visitar al menos una vez en la vida y que se ha desmarcado como una de las favoritas entre las agencias de viajes. Monumentos, arquitectura, parajes únicos… Tirana tiene todo lo necesario para darse una escapada inolvidable por eso hemos querido fijarnos en ella y decir sus características principales ¡No te lo pierdas!

Una ciudad moderna

La ciudad albanesa irradia ese aroma moderno de las grandes capitales europeas. Un destino presidido por el barrio de Blloku, el territorio más cool de Tirana. Punto de encuentro para todos los hipsters de la ciudad, este colorido barrio se ubica a pocos pasos del centro y de la conocida plaza Skënderbej. Sin olvidarnos de dos de los mayores reclamos para todos los turistas, la Ópera y la Galería Nacional. Cabe destacar que esta zona de la ciudad tenía prohibida la entrada tanto a la gente de a pie como al turismo, ya que estaba reservada para la clase política de Albania.

Con el paso de los años, la ciudad ha conseguido reinventarse y abrir sus puertas a todo turista con ganas de descubrir cosas nuevas. Recorrer sus sinuosas calles empedradas en busca de monumentos increíbles mientras disfrutas de la arquitectura tradicional comunista es otro de los aspectos más destacados de una ciudad que rebosa estilo. Sin duda, un destino que quitará la visión negativa de Albania en el mismo momento que pongas el pie en sus adoquines.

Qué hacer en Tirana

La cultura se muestra en su máxima expresión en la Galería Nacional. Un destino en el que poder empaparse de todo lo relacionado con el arte de la ciudad y que se encuentra a escasos metros de la Ópera. Un tándem con el que cubrir todo un día de turismo cultural con el que quedarás prendado de las costumbres y tradiciones albanesas. Otro de los puntos obligatorios de tu visita Tirana es el Bunk’Art 2. Un museo subterráneo construido en un antiguo búnker nuclear en el que las enormes cúpulas presiden una edificación digna de ver. La capacidad para reutilizar los antiguos edificios del gobierno albanés ha conseguido desperar el gusto por un museo en el que poder aprender todo lo relacionado con la historia política del país.

¿Una pirámide en medio de Tirana? Los amantes de la arquitectura tienen una cita con la edificación en honor al dictador Ever Hoxha. Una extraña pirámide construida en 1988 en la que se denotan claramente los rasgos de la arquitectura futurista. En un principio, este edificio quedó reconvertido en un espacio de conferencia y exposiciones. En la actualidad, la extraña pirámide no tiene un propósito claro y se encuentra decorada por cientos de grafitis en su parte externa. Sin duda, uno de los lugares favoritos de los niños, ya que pueden escalar utilizando las hendiduras del edificio. No servirá para mucho pero, eso sí, las vistas desde lo alto son una auténtica pasada.

Gastronomía

La cocina tradicional albanesa se define como una de las máximas en términos de gastronomía. Un amplio abanico de platos entre los que destacan el pescado, la verdura y todo lo relacionado con los rasgos más populares de la dieta mediterránea. Un claro ejemplo de ello es el restaurante Era, un local situado en el barrio de Blloku que se enmarca como uno de los lugares favoritos de los turistas. Precios bajos y comidas contundentes te esperan en un establecimiento cuyo plato principal son las qofte korçe (albóndigas). Aunque siempre podrás encontrar comida más popular en el Hola Restaurant, un local presidido por el chef Francisco, finalista de MasterChef Albania.

Pero que es un plato de comida sin un buen acompañamiento. Tirana se define como la ciudad de los cafés. Un destino en el que esta bebida es muy apreciada y donde poder disfrutar de cafés de todas las partes del mundo. Solo, con leche o con helado, pero lo mejor es que lo tomes en el Lincoln Garden Café. Aunque si eres más de cócteles lo mejor es que asistas a Colonial. Un bar nocturno en el que poder elegir entre una gran variedad de espectaculares cócteles.

