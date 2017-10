El Baile de Navidad de Hogwarts se estrena en Londres

La Navidad está cada vez más cerca y los planes típicos de estas fechas ya asoman la cabeza de lo que parecen ser unas vacaciones inolvidables. Por eso hemos querido darte alguna que otra idea para que puedas mantener este final de año para siempre en tu memoria. Es el claro caso del Yule Ball, el Baile de Navidad de Hogwarts durante el Torneo de los Tres Magos. Un evento que tendrá lugar en el parque Warner Bros de Harry Potter de Londres.

Una Navidad mágica

La Navidad inunda Hogwarts entre el 11 y el 13 de diciembre con la primera edición de Yule Ball, el baile más famoso del universo Harry Potter. Un evento solo apto para mayores de 18 años que tendrá lugar en el Gran Comedor como conmemoración del Torneo de los Tres Magos. Así que os aconsejamos que os vayáis buscando pareja antes de que Viktor Krum y Hermione os quiten a todos los bailarines disponibles.

La decoración y los detalles navideños inundarán los estudios Warner para conseguir el máximo paralelismo posible con la famosa película. Árboles de Navidad, nieve artificial, música en directo, vestuario original del largometraje… Un sinfín de elementos que te harán disfrutar de la Navidad al más puro estilo Harry Potter.

Mucho más que baile

Los invitado que asistan al Gran Comedor serán recibidos como auténticas celebrities. Después del previo paso por la alfombra roja, una espectacular cena cargada de bebidas y canapés de bienvenida te recibirán para que llenes tu estómago antes del gran momento. Poco después de la cena, los visitantes podrán disfrutar de una visita guiada por la sala común de Gryffindor, la cocina de los Weasley en The Burrow para terminar con una cata de postres justo en frente de la locomotora original del Hogwarts Express.

La cerveza de mantequilla te está esperando para que brindes por el nuevo año en una experiencia única de la que ya puedes adquirir las entradas. El precio seguramente no te guste, y es que disfrutar del Dinner in the Great Hall tendrás que pagar un mínimo de 268 euros por persona. Eso sí, no olvides guardar algo de dinero para irte de compras por el Callejón Diagón. Nunca esta mal pasarse por Ollivander’s para que sea la varita la que te elija. A no ser, claro está, que seas un muggle.