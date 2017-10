El puente del Pilar ha quedado atrás, pero seguro que los lectores del blog de Viajes de OK Diario ya estáis pensando en vuestra próxima escapada. ¿Qué tal organizar un viaje en el mes de noviembre? Y no nos vale la excusa de “es que no tengo dinero…” porque con estos 10 vuelos baratos que encontrarás en Skyscanner no hay razón para quedarse en casa.

¿Te apetece descubrir alguna capital de Europa? ¿Qué tal cambiar de continente y viajar a África? Si no quieres irte muy lejos siempre tendrás la opción de quedarte en España. Sea cual sea lo importante es viajar. Y al mejor precio gracias a estos vuelos baratos que os proponemos.

Vuelos baratos a España

Las Palmas de Gran Canaria, vuelos de ida y vuelta a partir de 27 euros (desde Sevilla)

Canarias es el paraíso español por excelencia. Huye del otoño con destino a las islas más afortunadas de Europa. Un lugar para sentirte como un rey y disfrutar del calor en pleno mes de noviembre a unos precios de risa.

Granada, vuelos de ida y vuelta a partir de 34 euros (desde Barcelona)

¿Qué tiene la Alhambra que todo el mundo que la visita se queda enamorado de ella? Granada es la Alhambra, pero también son sus tapas, el Paseo de los Tristes o su singular Albaicín. Aprovecha esta oferta. ¡No tienes excusa para no descubrirla en noviembre!

San Sebastián, vuelos de ida y vuelta a partir de 34 euros (desde Barcelona)

Si Granada es famosa por las tapas, San Sebastián lo es por sus pinchos (o sus pintxos, que no se nos enfaden los donostiarras). Deléitate en Donosti con la generosa gastronomía vasca gracias a esta oferta en vuelos para noviembre y practica el pinxto-pote en la costa de Guipúzcoa. Te dejará un excelente sabor de boca…

Vuelos baratos a Europa

Londres, vuelos de ida y vuelta a partir de 20 euros (desde Alicante)

Es otoño en Londres y las hojas ya han empezado a caer en Hyde Park. Se acerca el invierno y con él el frío, momento perfecto para descubrir a fondo los museos de la ciudad. ¿Sabes que son en su mayoría gratuitos? Aprovecha esta oferta y ve a ver la Piedra Rosetta con tus propios ojos.

Frankfurt, vuelos de ida y vuelta a partir de 20 euros (desde Santiago)

Frankfurt es una moderna ciudad alemana, muy de rascacielos y grandes negocios, pero con su corazoncito tradicional también. Ve y disfruta de esta vibrante ciudad de Alemania que, sin duda alguna, tiene mucho que aportar. Lo mismo con un poco de suerte, ¡a finales de noviembre hasta te encuentras su mercado de Navidad!

Malta, vuelos de ida y vuelta a partir de 20 euros (desde Valencia)

¿Qué necesidad hay de sufrir el otoño pudiendo regresar al verano? Si te has quedado con más ganas de sol, pon rumbo a las islas de Malta y Gozo. Disfrutarás de sus aguas cristalinas, de sus calitas de piedra y de los cielos sin nubes. ¡Nunca las buenas temperaturas veraniegas estuvieron tan cerca!

Bruselas, vuelos de ida y vuelta a partir de 20 euros (desde Zaragoza)

A Bruselas no se le puede decir que no. La capital de Europa está lejos de ser un núcleo gris y aburrido. Bruselas está llena de luces, de cervezas, de patatas fritas con mil salsas que se sirven para llevar en cajitas o cucuruchos. Ve a ver el Manneken Pis, la Gran Place o la Iglesia de Sainte Catherine. Sube al Atomium, recorre sus museos o pasea por las calles en busca de los grafitis de Tintín. ¡Gracias a estos vuelos baratos no tienes excusa para no ir!

Estocolmo, vuelos de ida y vuelta a partir de 34 euros (desde Barcelona)

La capital de Suecia es una hermosura hecha de islas y mucha cultura. Tenla casi para ti durante el mes de noviembre, cuando sólo la visitan los turistas más valientes. Visita el Palacio Real, el Museo Vasa y el Gamla Stan. Y por la noche no olvides mirar al cielo. ¡Si tienes mucha suerte hasta podrías ver la aurora boreal!

Vuelos baratos a África

Tánger, vuelos de ida y vuelta a partir de 20 euros (desde Madrid)

Tan cerca pero tan lejos, a tiro de piedra de la Península Ibérica, espera Tánger. Aprovecha esta ganga, reserva habitación en el mítico Hotel Continental ¡y duerme como un marajá!

Marrakech, vuelos de ida y vuelta a partir de 40 euros (desde Santander)

Con el cambio de estación, ¿qué tal también un cambio de continente? Anímate con estos vuelos baratos para noviembre y visita Marrakech, una de las ciudades favoritas de quienes viajan a Marruecos. ¡Por algo será!