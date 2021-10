Un día más todas las redes sociales pertenecientes a la compañía de Mark Zuckerberg han caído a la vez, WhatsApp, Facebook e Instagram reportan fallos en todo el mundo. Con millones de usuarios que dependen de ellas, cada vez que se produce el más ligero cambio, la red social que queda en pie, Twitter, se llena de memes de forma inmediata. Esta vez, el propio Zuckerberg ha llegado a ser Trending Topic y su cara forma parte de una gran parte de los memes. La imposibilidad de usar las redes sociales o canales de comunicación ha inundado Twitter de memes.

Cada vez que se produce una caída de las principales redes sociales los memes son una realidad. Uno de los más recurrentes hace referencia a las oficinas de la empresa dirigida por Mark Zuckerberg que deben tener el teléfono desconectado y estar trabajando a pleno rendimiento para solucionar la incidencia.

Los nervios estarán a flor de piel sin poder comunicarse o esperando ese mensaje importante que no llega. Cuando caen a la vez las redes sociales de referencia el caos es total. Son minutos que una empresa no puede interactuar con sus clientes o que una persona no recibe la esperada noticia. En un mundo super conectado entre sí, este tipo de errores no debería producirse, aunque es mucho más frecuente de lo que parece.

Los memes sobre caídas de WhatsApp ya son recurrentes en Twitter. Este sistema de comunicación hace que cada vez que sucede un error de este tipo, su principal competidor, Telegram, gane cada vez más usuarios. Los errores se reportan al menos una o dos veces al año, aunque los últimos meses han ido en aumento.

WhatsApp has done it again, and this time Nigeria was not spared , Facebook and Instagram influencers are so down now.

But mean while Twitter influencers at the moment 👇🏻 pic.twitter.com/F7yRTpZ1BE

— wahala for tweet street✨📴 (@offshoda) October 4, 2021