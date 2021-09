El precio de la luz vuelve a subir como casi cada día. Esto ha desencadenado una serie de críticas contra el Gobierno a través de las redes sociales por la preocupación de los españoles a la hora de pagar la luz. Pero no son solo críticas lo que hemos podido ver en los últimos días en Internet. También han salido a la luz algunas historias para no dormir como es el caso de un vecino que se preocupa por cuánto pagará de luz su vecino.

Según ha publicado el usuario a través de Twitter, su vecino se ha dejado la luz del trastero encendida, y no uno o dos días, no, sino que ya lleva 8 días preocupado por el facturón de luz que tendrá que pagar el susodicho. Todo comenzó el pasado 2 de septiembre, cuando este vecino, al mirar por la ventana, se percató de que había una luz encendida sin nadie dentro de la habitación. Decidió esperar para ver si la luz se apagaba en algún momento, pero eso no sucedió.

Al tercer día, el usuario de Twitter decidió publicarlo en sus redes sociales. No sabemos si lo hizo para ver si el tuit llegaba al propietario de la vivienda o simplemente para compartir la situación con el resto de usuarios, pero el caso es que actualmente la luz del trastero sigue encendida.

Menudo desastre. Se han dejado la luz del trastero encendida. Van tres días así. pic.twitter.com/SFJV1ezSGM — Q*Bert (@Cotidianeous2) September 4, 2021

Toda la familia concienciada con la factura de la luz del vecino

El usuario de Twitter desveló que toda la familia estaba preocupada por el vecino y es que, a pesar de estar fuera de casa durante varios días, su hija le había informado vía WhatsApp de la situación que se estaba viviendo en su casa y, efectivamente, las luces seguían encendidas.

Día 8. Como no voy a estar en casa durante 15 días, mi hija, muy preocupada, me manda esta foto por WhatsApp. Comparte nuestra preocupación. Es muy duro… pic.twitter.com/STMffqhg2m — Q*Bert (@Cotidianeous2) September 9, 2021

Ante esto, el resto de usuarios de Twitter han comenzado a realizar especulaciones sobre qué está ocurriendo. La más comentada es que es muy probable que el vecino tenga una plantación secreta, pero no se ha confirmado. ¿Tendrán esta noche nuevamente la luz del trastero encendida? Tendremos que estar atentos a las redes sociales para descubrirlo.