A pesar de tener todo muy bien organizado el día de la boda, pueden surgir ciertos imprevistos que hacen que la boda cambie por completo. Este es el caso de Eder Meneghine, un conocido arquitecto brasileño que tuvo que cambiar su boda en un tiempo récord, y no cualquier detalle de la boda, no, sino al novio. Según explican, a menos de 24 horas de la boda tuvo una discusión muy fuerte con su entonces novio, el chico con el que se iba a casar, un joven de 23 años llamado Dyl Reis. El motivo de la pelea es desconocido, pero lo que sí sabemos es que todo cambió para el arquitecto ya que se rompió el compromiso.

Ante esta situación cualquier persona hubiera optado por suspender la boda, pero Eder no. Él decidió no cancelar la boda ya que le hacía mucha ilusión pasar por el altar y tenía toda la fiesta ya montada, una celebración en la que había invertido 50.000 dólares. Había creado una decoración muy especial en unos jardines muy lujosos para este día que iba a ser el mejor de su vida, y no estaba dispuesto a desperdiciarlo.

Eder, ante esta situación, decidió tomar una decisión nada convencional ya que llamó a su exnovio, con el que tenía una muy buena relación, y le pidió que se casara con él al día siguiente. Hugo Oliveira, chef y expareja de Eder, se quedó muy sorprendido con la proposición, pero decidió aceptar y casarse con su exnovio.

Al día siguiente, al aparecer en el enlace, todos los invitados se quedaron alucinando viendo entrar a Hugo en vez de a Dyl, nadie entendía qué era lo que estaba ocurriendo.

Eder cambia de novio para poder celebrar su boda soñada

«Nadie olvidará esta noche, estoy seguro», confesó Eder. Cuando llegó el momento de recibir al segundo novio, el arquitecto decidió tomar el micrófono y anunciar a sus familiares que había cambiado de novio y que Dyl no iba a aparecer nunca más. Después de estas palabras, Hugo entró en la escena y todos se quedaron con la boca abierta.