Michelle Yeoh promete traernos una de las series de acción más vistas de este 2024

El pasado 4 de enero se estrenó en Netflix la serie Los hermanos Sun creada por Brad Falchuk y Byron Wu. Una original comedia de acción que cuenta la historia de un miembro de una tríada de Taipéi que después de un misterioso ataque contra su familia, viaja a Los Ángeles para proteger a su obstinada madre y a su ingenuo hermano.

La serie Los hermanos Sun cuenta con solo 8 episodios que se pueden ver en Netflix y ha sido dirigida por Brad Falchuk, Byron Wu, Amy Wang, Kevin Tancharoen y Viet Nguyen. Una original ficción en la que se combina el humor negro, la acción y el drama protagonizada por los actores Michelle Yeoh y Justin Chien. Los hermanos Sun es uno de los estrenos más esperados de la plataforma de streaming Netflix para estos días junto con las series Engaños, Berlín y La vida sigue, entre otras muchas.

Según la sinopsis de la serie la historia comienza “cuando el jefe de una poderosa tríada taiwanesa recibe un disparo de un misterioso asesino, su hijo mayor, Charles, se dirige a Los Ángeles para proteger a su madre, Eileen, y a su ingenuo hermano menor, Bruce, que ha estado completamente protegido de la verdad de su familia hasta ahora”.

Michelle Yeoh interpreta a una mujer fuerte

La actriz Michelle Yeoh interpreta el papel de Eileen, la madre de Charles. Una actriz a la que hemos visto en otras ficciones como Todo a la vez en todas partes (Everything Everywhere All at Once) o The Witcher: Blood Origin,

Eileen es una mujer inteligente y un poco tozuda a la que no se la puede llevar la contraria. Tuvo que huir de Taipei y se mudó a Los Ángeles con su hijo menor, Bruce, para comenzar una nueva vida y olvidar su terrible pasado.

El reparto de la serie Los hermanos Sun

Además de la actriz, Michelle Yeoh el reparto está formado por los actores Justin Chien, Sam Song Li, Highdee Kuan, El actor Justin Chien interpreta el papel de Charles Sun, el hijo mayor de Eileen que fue durante años el colaborador de su padre y ahora es un miembro de una tríada de Taipéi. Cuando llega Los Ángeles tendrá que luchar para perseguir sus propios intereses y proteger a su obstinada madre y su complejo hermano menor.

El actor Sam Song da vida a Bruce, el ingenuo hijo menor de Eileen que debido a su edad no recuerda su vida anterior en Taipei y al que la llegada de Charles, su hermano mayor le complica la vida ya que no está preparado para seguir sus instrucciones.

El actor Highdee Kuan interpreta el papel de Alexis Song un hombre inteligente y ambicioso que ha crecido con una sólida ética de trabajo y un gran sentido de la justicia, lo que la llevó a convertirse en asistente del fiscal de distrito en Los Angeles. Este actor ha estado en el reparto de series como You y This is Us. Joon Lee como TK Lee que es el mejor amigo de Bruce pero hay que reconocer que no tiene las habilidades necesarias para trabajar con la familia Sun.

También están en el reparto los actores Jon Xue Zhang como Blood Boots, Jenny Yang como Xing, Alice Hewkin como June Song, Madison Hu como Grace Song, Johnny Kou como Big Sun, Rodney To como Mark y Maite Garcia como Edner, entre otros.

Los hermanos Sun es una serie perfecta para los que están buscando este comienzo de año una ficción original y divertida en la que se combine el humor negro, la familia, la mafia y un poco de acción.