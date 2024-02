¿Dónde se puede ver ‘Viven’, la primera película que habló de la tragedia de los Andes?

La sociedad de la nieve se ha convertido en la película española del año, gracias a un Juan Antonio Bayona elogiado por la crítica y a una potente historia real que ha conmocionado al mundo. Es esa misma repercusión la que la ha llevado a obtener la nominación a Mejor película internacional y la consideración a Mejor maquillaje y peluquería en los Oscar 2024 y a ser además, uno de los largometrajes más vistos de Netflix. Pero esta no es la primera vez que el accidente y supervivencia de los Andes es llevado al cine. Hace 30 años, Buena Vista Pictures junto con Paramount y Touchstone filmaron ¡Viven!, la primera aproximación reconocible que partía de la novela homónima de Piers Paul Read. A continuación te contamos algunos datos sobre ella y sobre todo, dónde puede verse.

A diferencia de La sociedad de la nieve, ¡Viven! no fue en su momento una cinta tan global, a pesar de contar con figuras en auge como la de Ethan Hawke. El cuatro veces nominado al Oscar había protagonizado hace no mucho fenómenos como El club de los poetas muertos o Colmillo blanco y sin embargo, sólo pudo recaudar 36 millones de dólares en todo el mundo. La cosa podía haber sido bastante distinta, pues el primer guion de la adaptación ya rondaba por Hollywood a principio de los 80, aunque el sensible tema de la antropofagia y la adaptación mexicana (Supervivientes de los Andes) que se filmó en 1976 retrasó hasta 1993 la llegada del filme que finalmente dirigiría Frank Marshall. La realidad es que en su momento, la versión de la obra de Paul Read no pudo contar con la universal capacidad de distribución que hoy en día tenemos con “la Gran N roja”.

‘¡Viven!’ ¿Dónde podemos verla?

El caso es que aún con el fracaso de la taquilla, la película recibió críticas muy positivas y hasta la actualidad, era una de las primeras referencias que se nos venían a la mente, cuando pensábamos en historias de supervivencia dentro de la gran pantalla. Aparte de Hawke, el elenco se conformó con Josh Hamilton (Por trece razones), Vicent Spano (La ley de la calle), Bruce Ramsay (Tú asesina, que nosotras limpiamos la sangre), John Haymes Newton (Los intocables), Kevin Breznahan (Magnolia), Illeana Douglas (Uno de los nuestros) y José Zúñiga (Griselda), entre otros. Contó además con la narración de John Malkovich (Rounders)

Tenemos dos vías disponibles en el streaming para acercarnos a esta anterior versión de la tragedia. Más allá del formato físico, ¡Viven! esta disponible con la suscripción a Movistar + y bajo alquiler de plataformas como Rakuten TV y Amazon Prime Video.

Principales diferencias con ‘La sociedad de la nieve’

Desde que llegase a Netflix, han sido muchas las voces que han señalado que La sociedad de la nieve es un remake de ¡Viven!, algo completamente falso. Para empezar porque el filme de Marshall se basa en la obra de Paul Read, mientras que el trabajo de Bayona parte del trabajo del periodista uruguayo, Pablo Vierci. Después, el punto de vista de la narración también tiene una diferencia sustancial y relevante. ¡Viven! Está contada bajo la voz en off de Carlitos Páez (Malokovich) uno de los supervivientes, al contrario que el título de Netflix, el cual parte de la voz del personaje de Numa Turcatti (Enzo Vogrinic), el último fallecido antes del rescate.

El público está mucho más preparado que hace 30 años para ver ciertas cosas en la gran pantalla. Por eso, tanto el deterioro de los personajes como el canibalismo es mucho más explícito y gráfico en ese sentido. El escenario fue otra de las características diferenciales. Sólo Bayona llegó a rodar realmente en el Valle de las Lágrimas, aunque luego utilizase efectos digitales y filmase el grueso de la historia en Sierra Nevada, España. En cambio, ¡Viven! concentró su set en las rocosas montañas canadienses.

Algunas de las críticas que se le hacen a ‘¡Viven!’

En su momento, ¡Viven! fue criticada por la poca fidelidad del filme respecto a los hechos reales. Para empezar, por el trabajo de casting. La producción debería al menos, haber intentado buscar a intérpretes que tuviesen rasgos parecidos a los latinoamericanos (de acuerdo a lo que sería la media demográfica de Uruguay). No obstante, se terminó contratando a una gran mayoría de perfiles anglosajones. Esta selección de actores quizás hoy nos parece muy cuestionable, pero debemos entender que en el momento en el que se filmó era bastante habitual no respetar la concordancia étnica de los actores con sus personajes. Otro de los puntos criticables es la omisión de una figura clave en el desenlace de la historia. El chileno Sergio Catalán, quien cabalgó durante 10 horas para llegar a la población mas cercana avisando a las autoridades, no aparece en la película de 1993.

Por último y quizás es el error menos respetable, es la inclusión de personajes ficticios o la ausencia de los nombres reales de estos. Los supervivientes originales declararon que las dos únicas escenas que reflejaban la realidad en ¡Viven! fueron el accidente del avión y el rescate de los helicópteros.