Verdeliss ha subido una nueva foto de su bebé prematura. La pequeña Miren se recupera de los problemas de salud exponiendo su mejora a todos sus fans.

Verdeliss ha querido compartir en Instagram una buena noticia de su hija Miren. Lo ha hecho haciendo pública una foto de la pequeña Miren. La instantánea no es distinta de la de muchos bebés prematuros, pero no ha dejado de recibir críticas constantes. La pequeña aún no se ha recuperado de sus problemas al nacer y ya es parte de una red social que la verá crecer. El papel de Verdeliss como autora de esta forma de vida, no gusta demasiado a alguno de sus fans, que ven cierto morbo en algunas fotos.

La vida de Miren no sería noticia de no tener una madre como Verdeliss. La familia numerosa de esta ex concursante de reality es una de las más comentadas en las redes sociales. La séptima hija, sufrió una serie de problemas por tratarse de un parto antes de tiempo. Muchos achacaron este hecho al ver a Verdeliss muy nerviosa en el reality en el cual participó estando embarazada de la pequeña.

Verdeliss no tiene ningún problema en ir mostrando la evolución de toda su familia, incluyendo la del miembro más vulnerable. La bebé prematura ha luchado desde el primer momento por salir adelante. En esta nueva foto la vemos con cierta mejora, descartando algunas de las complicaciones que podría haber tenido. Esta pequeña ya es todo un ejemplo a seguir, sin saber que ocupa el eje central del Instagram de su madre.

La lucha de tantas madres parecer ser el modus vivendi de Verdeliss después de salir de la casa de Gran Hermano. Los mensajes de apoyo de personas que están pasando por el mismo proceso son una realidad, aunque también, los que piensan que es un bebé demasiado pequeño para convertirse en protagonista de ninguna historia. Verdeliss seguirá siendo el foco de la polémica con fotos, como ésta, que buscan llegar hasta el corazón de sus fans.