De Úrsula Corberó a ‘Poquita fe’: ¿Son justos los Ondas 2023 de ficción?

Ya se han dado a conocer a los ganadores de los premios Ondas 2023. De Úrsula Corberó a Poquita Fe (Movistar+), pasando por La ruta (Atresplayer) pasando por Patrick Criado, son algunos de los triunfadores de los Ondas 2023 de ficción televisiva. ¿Son justos? ¿Lo merecen? Sí y no. El problema es que este año no había demasiados opciones, sobre todo en series de comedia, pero hubiera sido mejor darle el premio gordo en esta categoría a No me gusta conducir, por ejemplo, pero sí se lo ha llevado su protagonista, Juan Diego Botto, lo que compensa un poco las cosas. Lo de Úrsula Corberó como mejor actriz por El cuerpo en llamas es el gran reconocimiento que merece una mujer que está en la cúspide de su carrera pero a la que se le ha negado siempre el prestigio.

Estos son los premios Ondas 2023 de ficción televisiva que se dieron a conocer el miércoles 18 de octubre:

Mejor serie de comedia: Poquita Fe, de Movistar Plus +

Mejor serie de drama: La ruta, Atresmedia

Mejor intérprete masculino en ficción: Juan Diego Botto, por No me gusta conducir (TNT) y Patrick Criado, por Las noches de Tefía

Mejor intérprete femenina en ficción: Úrsula Corberó, por El cuerpo en llamas (Nétflix).

No ha habido grandísimas sorpresas. La ruta, sin duda, fue la serie de 2022. Todo un triunfo narrativo, interpretativo y visual que recorre, de manera original y magistral, la historia de España desde la transición a los noventa, centrándose en la famosa ruta del bakalao. Todo lo bueno que le pase a esta serie siempre ha de ser aplaudido. Deberían haber ganado también cualquiera de sus intérpretes pero en los Ondas gusta la repartición. Eso sí, el premio ex aequo Juan Diego Botto, por No me gusta conducir (TNT) y Patrick Criado, por Las noches de Tefía no es discutible. Tal vez se lo podría haber quedado sólo el segundo y haber otorgado el Ondas a la mejor comedia a la serie protagonizada por Botto pero bueno, algo es algo. Lo de Poquita fe es un fenómeno curioso. Es una serie supuestamente graciosa que resulta incómoda de ver ( y no incómoda de manera buena) pero que sin embargo, a los críticos les ha gustado mucho. Está en Movistar+ y ya se ha anunciado una segunda temporada.

El merecido reconocimiento a Úrsula Corberó

Sobre todo hay que felicitar a Úrsula Corberó, ganadora como mejor actriz por el último fenómeno español en Netflix, El cuerpo en llamas. Este es el triunfo de una estrella patria con una proyección internacional única a la que, sin embargo, siempre se le ha negado el prestigio. La protagonista de Física o Química y, sobre todo, La casa de papel, lleva décadas luchando contra su imagen de chica guapa popular. Pero ha sido el papel de Rosa Peral el que ha confirmado que esta catalana es una bestia interpretativa, que toma riesgos y que le espera un futuro brillante. Merece todos y cada uno de los premios que le den.

Resto de premios de TV: incomprensión e ideología

En cuanto al resto de premios de televisión hay cosas que no se entienden. que el mejor programa de entretenimiento sea Kings League, con Ibai Llanos (Twitch) es sospechoso, sobre todo porque, por muy popular que sea, no deja de ser un espacio rodado con cuatro cámaras en el que un grupo de amigotes charlan. Esto, en comparación a programas que cuentan con un equipo humano más amplio y con mucho más trabajo detrás, queda algo débil.

Puede que el premio a Carlos del Amor (TVE ) y a Silvia Intxaurrondo, por La Hora de La 1 como mejores presentadores responda a la ideología de la empresa que otorga los premios- Prisa- pero quién sabe…

Y por supuesto, los catalanes han obtenido su trozo del pastel con Unzué. L’Últim equip del Juancar (Televisió de Catalunya) al mejor documental y con Latexou (TVE Catalunya) como Mejor programa emitido por emisoras o cadenas no nacionales