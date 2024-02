Si no usas este truco de Google Maps no sabes lo que te pierdes

Google Maps es la herramienta definitiva para moverse, ya sea a pie, en bicicleta, transporte privado o público. Pero si deseas conocer un truco de Google Maps imprescindible y que no cuesta nada de hacer, lo mejor es que sigas leyendo. A partir de ahora podrás utilizarlo en cualquier circunstancia y verás su utilidad en varias situaciones, sobre todo si viajas fuera de la Unión Europea.

El truco de Google Maps definitivo

Es muy sencillo, y lo hemos probado en la app de iPhone y Android, por tanto, da igual el sistema operativo que emplees. Este truco de Google Maps permite que puedas descargar el mapa de la zona que sea de tu interés y disfrutar de él más adelante sin conexión. En la actualidad, las tarifas de los operadores móviles no suponen un cargo demasiado elevado en la Unión Europea, pero todo cambia si viajamos a otro continente o bien, si vamos a explorar una zona sin buena señal, por ejemplo, una zona remota. Toma nota para comenzar a utilizar este buen truco de Google Maps y beneficiarte de mapas sin conexión.

Abre la aplicación Google Maps en tu dispositivo Android o en tu iPhone o iPad.

Ahora solo debes escribir en la caja de búsqueda la palabra «ok maps».

Aparece un cuadrado con el que podrás moverte por cualquier parte del mundo. Simplemente muévelo con el dedo a aquella zona a la que desees desplazarte.

Una vez que ya lo tengas, podrás descargar el mapa de esa zona para verlo sin conexión.

Con esto, puedes navegar fácilmente por donde desees sin necesidad de gastar datos móviles o tener que buscar una red WiFi.

Cómo recuperar los mapas

Es muy sencillo, si no tienes conexión o no deseas llevarte un susto en la factura, solo debes abrir de nuevo la app Google Maps. Recuerda tener activo el Modo Avión para asegurarte de que no va a haber transferencia de datos. Una vez dentro de la app, pulsa sobre tu icono de perfil para acceder al menú. Verás la opción de «Mapas sin conexión».

Ahora, ve al mapa que has descargado para recuperarlo y pulsa sobre él para que se abra. Una vez que regreses a tu desatino y ya no te haga falta, puedes eliminarlo para que deje de ocupar espacio en tu teléfono.

Recuerda que Google Maps es una app que viene de forma nativa en los dispositivos Android. Si usas un iPhone o un iPad, puedes descargarla gratis en este enlace y alternarla con la nativa Apple Maps, que también es una excelente solución. Con este truco de Google Maps ya no será un problema navegar libremente por donde sea sin temor a gastar datos.