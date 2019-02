Antonio Tejado vuelve a estar encima de Candela en la casa de 'Gran Hermano Dúo'. Ya no sabe qué hacer para asegurarse el sitio

Antonio Tejado ya no sabe qué hacer para asegurarse el sitio en la casa de ‘Gran Hermano Dúo’ de Guadalix de la Sierra. Después del Debate se ha levantado sabiendo muy bien lo que tenía que hacer. Y no es otra cosa que estar detrás de la que fuera su novia al empezar el concurso.

Lejos de dejarle tranquila para que pueda hacer su concurso -si es que es la repescada final- parece que el sobrino de María del Monte vuelve a estar encima de ella para conseguir no sabe ni él, el qué.

Lo que está mostrando este concurso sobre el colaborador de Sálvame está dejándonos con la boca abierta. Muchas han sido las mujeres -y algunos hombres- que han asegurado haber tenido relaciones sexuales con Antonio Tejado mientras este estaba comprometido, pero la actitud que está teniendo en el reality no la conocíamos. Si a Julio Ruz le echaron por estar demasiado encima de María Jesús Ruiz, al ex de Rosario Mohedano le falta poco, porque también peca de pesado.

Y es que nada más levantarse este lunes ya ha tenido un acercamiento con Candela en la cocina. Mientras ella se preparaba el desayuno, él estaba sentado en la encimera diciéndole cosas que hacían reír a la que podrá ser la repescada. Tampoco ha dudado en hacerle alguna caricia en la cara a su ex, que lejos de apartarse ha recibido con una sonrisa aunque advirtiéndole de que la dejara tranquila.

A pesar de que Candela ha entrado con bastante fortaleza y dejándole las cosas muy claras al colaborador no han pasado ni 24 horas y ya se ha producido un acercamiento entre ambos. ¿Será esta una estrategia de la ex novia de Antonio Tejado para que consiga entrar repescada a la casa?

Además, hemos podido ver como Antonio ha hablado con Fede sobre su relación con Candela. A pesar de haberse levantado tarde parece que ha aprovechado la mañana para ordenar sus ideas en cuanto a qué hacer ahora que está en la casa con María Jesús y con su ex novia. El sobrino de María del Monte ha asegurado que la concursante entró: “Con una coraza, haciéndose la fuerte” pero duda de creer que sea así. También le ha confesado al italiano que: “Yo no puedo tener contacto de amigos con alguien con el que he tenido una relación”

Y el que avisa no es traidor, así que Antonio ya ha avisado de que no podrá ser amigo de su ex novia. Estaremos atentos para ver si Candela cumplirá la palabra de no volver con él o caerá rendida ante sus brazos.

Las que no han tenido todavía la conversación tan esperada son Sofía Suescun e Ylenia. Mucho hablar en plató y criticar la relación de Alejandro y la de Gandía pero de momento no ha abierto su boca para decirle a su amiga que le ha molestado su actitud con su exnovio. ¿Tendrá Sofía suficientes agallas para decirle a Ylenia todo lo que ha opinado sobre ella a fuera de la casa?