María, y el enorme bajón que tuvo al ver a su cita de ‘First Dates’

Javier no era lo que buscaba para encontrar el amor

Nueva semana en el restaurante del amor de ‘First Dates’. Nuevas citas cargadas de historias, y nuevas alegrías y decepciones para los invitados. La mayor decepción de hoy se la ha llevado Javier, un trabajador de una fábrica de aceitunas de Cáceres, que ha visto en María su acompañante perfecta para ir a París.

Pero para María no ha sido lo mismo. A pesar de una entrada prometedora cuando ha visto una pista sobre su cita, al llegar a la mesa, María ha tenido un bajón enorme, y esta primera impresión ha marcado su cita con Javier. “Cuando lo he visto ha sido un bajón” comentaba María en ‘First Dates’. Javier, risueño, aseguraba que no cuida demasiado su estilismo, que ha quedado demostrado cuando, a su llegada, Lidia Torrent, ha comentado su “estilo vaquero” en su vestimenta.

María, que se confesaba habladora compulsiva, no ha sacado tema de conversación alguna con Javier. “Es que no me sale. Cuando alguien no me gusta no me sale” comentó, y después confirmó su negativa mucho antes de las valoraciones cuando habló por teléfono, “es que no me llega”. Pero Javier estaba convencido que María se iría con él después de la cita.

Nada más lejos de la realidad, María ha rechazado una segunda cita porque Javier “no era su tipo” y además no era más alto que ella, y eso es lo que buscaba.