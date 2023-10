Iker Jiménez, destrozado ante el ataque a Israel: «Esto es muy duro»

Iker Jiménez se ha pasado al prime-time de Telecinco para hacer un especial emocionante sobre el atentado en Israel. El presentador, destrozado como nunca se le ha visto en directo, ha querido retratar el dolor de las víctimas israelíes en un programa lleno de emociones y de voces de expertos que, más allá de la información que ya se tiene, ha querido darle una capa humana al conflicto entre Israel y Palestina.

Horizonte ha cambiado su cadena habitual de emisión (Cuatro) para emitir, el 13 de octubre de 2023 un especial en Telecinco sobre la masacre en Israel por parte de Hamás. El presentador del formato, Iker Jiménez arrancó el programa asegurando que “este es un programa duro para nosotros”. Y es que, para Iker Jiménez, este atentado ha supuesto todo un golpe personal y profesional para él, algo que se intuía con verle en pantalla.

Ha continuación, Jiménez hizo una crónica de lo ocurrido: «Eran los primeros proyectiles que surcaban el aire por decenas. Algo estaba pasando. Jóvenes de 30 países, como la alemana Shani Louk, aún miran divertidos a la cámara. No saben que es su último baile. En el cielo, después de los misiles, han aparecido unos puntos negros que se aproximan poco a poco, como un enjambre mecido por el viento. En el concierto de la paz nadie sospecha aún que son jinetes del apocalipsis, montando parapentes motorizados. Acto seguido la megafonía avisa de la inmediata suspensión. Los pájaros de la muerte descienden ya. Tocan tierra y todos intuyen lo que está ocurriendo. No es atrezzo, no es una idea excéntrica del organizador del evento. Son individuos con trajes paramilitares oscuros y armas largas, que como sombras en la mañana comienzan a perseguir a hombres, mujeres y niños».

A continuación, el presentador dijo que:»Ya no hay escapatoria en el campo del kibutz de Re’im, ahora es una ratonera, una trampa mortal, un laberinto con la salida tapada. Los disparos componen una siniestra canción, junto a los gritos, las carreras y las peticiones de clemencia, pero los terroristas no tienen compasión. También están llegando en furgonetas y acribillan a todos los que tienen en el punto de mira, árbol a árbol, empleándolos como paredones, en una de las más indignas emboscadas de la historia.

Algunas personas han quedado paralizadas ante sus verdugos, otros corren con móviles mano, haciendo una transmisión trágica que a veces se corta súbitamente. Envían su vídeo, como quién manda a un lugar lejano la carta que nos cuenta una masacre inconcebible».

El testimonio de una madre que ha perdido a su hija

Como ejemplo de la cara humanista del especial de Horizonte, se pudo ver el testimonio de Meirav Leshem quien escuchó cómo su hija, Romy Leshem, intentaba huir del ejército de Hamás en el festival por la paz de Israel donde se cometió el atentado. La joven disfrutaba del evento cuando Hamás entró en él y provocó una matanza que ha desencadenado una guerra abierta en el país. Así fue la sobrecogedora última llamada de Romy a su madre según esta última: «A las seis treinta horas recibí una llamada de mi hija y me dijo ‘Mami, nos están bombardeando’, no sabemos hacia dónde huir. Estaban en un espacio al aire libre. Gritaban y corrían. Ella estaba con una amiga y no sabía qué hacer. Me preguntaba ‘Mami, qué hago».

La joven le habría dicho a su madre que un amigo había huido pero vuelto con el coche para recogerlas y huir. «Romy llegó a decirme ‘Mami, nos vamos de aquí’. Le envié un mapa y le dije que debía ir al sur, pero no recibió ese mensaje y se dirigieron hacia el norte. A las diez y quince recibí una llamada y me dijo ‘Mami, nos han disparado. Estamos gravemente heridos, han disparado al coche y no podemos continuar», reveló Meirav en Horizonte.

La mujer siguió narrando que «Romy lloraba y hablaba y decía ‘Mami, creo que voy a morir’. Yo estaba al otro lado del teléfono y no sabía qué decir. Le dije que no iba a morir y que la sacaríamos de allí. Estuve hablando con ella desde las diez quince hasta diez cincuenta ocho. Su voz comenzó a apagarse y dejó de hablar. Yo le decía lo mucho que la quería y lo que íbamos a hacer. Le decía que saldríamos de este horror. Entonces escuché un tiroteo muy cerca del coche. Eran voces que hablaban en árabe y estaba tratando de parar el coche y después se cortó la llamada”.

El atentado más salvaje en la historia de Israel

Al menos 300 muertos y 1.500 heridos causó en Israel el ataque lanzado por sorpresa desde la Franja de Gaza por el grupo terrorista Hamás el sábado 7 de octubre La acción de los terroristas, por tierra, mar y aire, fue el ataque más cruento al que Israel se ha enfrentado en décadas desde las guerras de 1973 y 1948. El grupo terrorista Hamás, que envió a su facción de ataque las Brigadas Al Qassam, ha invadido, de momento, alrededor de 25 comunidades del corredor de Gaza, atravesando la valla fronteriza supuestamente reforzada de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés). El ataque se llevó a cabo mediante el desembarco de anfibios con comandos navales en Zikim y con grupos de pequeños transportes aéreos improvisados y drones, realizados de forma simultánea a partir de primera hora de la mañana. Israel respondió a la agresión con la Operación Espadas de Hierro.