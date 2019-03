‘GH DÚO’: Kiko Rivera ‘cagado’ con un nuevo habitante de la casa

Kiko Rivera ha pasado los peores momentos de su vida en la lavandería de ‘GH DÚO’. Cuando llegó, se encontró con una pesadilla. Un habitante inesperado le dejó presa del pánico mientras que su mujer, Irene, y Carolina no podían evitar partirse de risa. Incluso propuso decírselo al ‘Súper’ por si alguien podía llevárselo.

“He escuchado un ruido y he salido de allí”, ha comentado Kiko Rivera.“Pero si es pequeñito, gordi”, le contestó Irene. Pero Kiko no se quedaba tranquilo. “Hasta que esto no se me olvide no voy más (a la lavandería)”. “¡Qué cagueta, chaval!”, le decía Carolina llorando de la risa.

“Escúchame, el ruido que se ha escuchado no era de un ratón chico, era grande”, seguía Kiko. Vamos, que le da igual que sea grande o pequeño. El hijo de Isabel Pantoja le tiene mucho miedo a los ratones y es por eso por lo que salió pitando de la lavandería en cuanto escuchó un ruido en ‘GH DÚO‘. ¿Qué hubiese sido de él si lo hubiera visto?