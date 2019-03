Carmen Lomana habló sobre el Día Internacional de la Mujer 2019 en una comida organizada por la revista Elle.

Carmen Lomana ha asistido a la comida organizada por la revista Elle con motivo del Día Internacional de la Mujer 2019. La empresaria dio unas polémicas declaraciones sobre el feminismo y la celebración del 8 de marzo.

Carmen Lomana confesó que no iría a la huelga feminista y que pasaba este día trabajando por que es “una mujer libre e independiente”. La empresaria sostiene, además, que es posible que le guste más el Día del Hombre y que “las mujeres de hoy en día nos defendemos muy bien y no necesitamos un día para reivindicarnos”.

“No me gustan estos días, me da la sensación que somos un grupo marginal”

La empresaria también ha confesado que no entiende la brecha salarial debido a que nunca ha vivido ninguna situación discriminatoria en su experiencia laboral.

Además de las ‘perlitas’ que nos ha dejado Carmen Lomana sobre el Día de la Mujer, también ha querido mojarse sobre Antonia Dell’Atte: “Demuestra como es, no hay nada más bajo que una mujer insulte a otra mujer por la edad como me llamo abuela el otro día y yo digo que si ella se ha visto, porque no parece que tenga 20 años. No he visto cosa más baja que meterse con la edad, que me ataque por otras cosas, yo nunca la he atacado solo he dicho lo que dice cualquiera, que es difícil vivir con ella.”