Antonio Jesús, el comensal de ‘First Dates’ que indignó a los tuiteros por un comentario machista

El jienense ha desatado la polémica entre los tuiteros por decir cómo debe vestir una mujer

El programa 848 de ‘First Dates’ nos ha dejado una nueva polémica protagonizada por uno de los comensales al hablar de cómo, para él, debe vestir una mujer. Antonio Jesús fue el primero en llegar al restaurante del amor, y se definió como un chico “moderno en unas cosas y antiguo en otras. Amante del baile, el jienense recibió a su cita a ritmo de twerking, algo que impactó, para bien, a María.

La cita fue muy cómoda hasta que llegaron las preguntas incómodas. Con la ayuda de los sobres del programa, salió a relucir el tema del feminismo, y Antonio Jesús no estuvo muy afortunado en sus palabras, “las mujeres no pueden ir provocando. Se puede ir guapa y elegante sin enseñar. A mí no me gustaría ir con mi mujer y que llevase un escote que se le viese todo”.

Una palabras que no gustaron demasiado a su cita, que afirmó que “una mujer puede vestir como quiera. Mostrar el cuerpo no es delito”. A pesar de esto, el feeling de la pareja fue total, y se fueron juntos a disfrutar de una noche de baile.

Los fans de ‘First Dates’ fueron los que no dejaron pasar los comentarios de Antonio Jesús, y fueron muy duros con el invitado de esta noche.

Garrulo machista a la vista, taurino, y empeñado en decirle a las mujeres como tienen que vestirse, chiquilla hulle #FirstDates848 pic.twitter.com/xSHtEHmXc5 — Shadow (@Resistenciablog) 6 de marzo de 2019

Ya estamos, ir con escote es provocar… y luego se preguntan si es necesario el 8M #FirstDates848 — թʌtʀï¢ïʌ ℓʌʛơ (@Pati_Patt) 6 de marzo de 2019

#FirstDates848 este chico está obsesionado con las tetas no? — Montse (@MontseGranado) 6 de marzo de 2019

Os juro que el hecho de que a aún haya gente que opina que las mujeres no tiene por qué enseñar nada porque sino están provocando me da dolor de cabeza 🤕😰 #firstdates848 https://t.co/ziKUlB8Lg4 — Ana Fernández (@anafdezzzz) 6 de marzo de 2019