Sangre por el trono: La última iniciativa de HBO para los fans de ‘Juego de Tronos’

Este 2019 es un año señalado para todos los fans de ‘Juego de Tronos’ ya que conocerán el final de la trama a partir del 14 de abril. La serie, ha conseguido conectar con millones de fans en todo el mundo, que esperan con ansia la resolución de la serie y con ello, quién será el dueño del ansiado Trono de Hierro.

Para ir abriendo boca, y en busca de mantener a los fans entretenidos durante estos próximos meses hasta el día del estreno, HBO se está volcando en la promoción de productos, y acciones, relacionadas con la serie. La última propuesta de la cadena ha sido asociarse con la Cruz Roja americana para que los fans de ‘Juego de Tronos’ se animen a donar sangre para el trono, y así colaborar con una buena causa con una acción entre los días 7 y 12 de marzo.

What would you do #FortheThrone? Show your @GameofThrones pride and sign up to donate blood with us. Come to give by 3/17 and you’ll automatically be entered to win a trip to the season 8 world premiere. Make your appt now: https://t.co/Utl46ltDjH pic.twitter.com/DZTio1zLjb

— American Red Cross (@RedCross) 19 de febrero de 2019