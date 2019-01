‘GH DÚO’: A Antonio Tejado se le va la lengua contra Alejandro, y luego recula en directo

Tejado llamó "pintamonas" a Alejandro y luego reculó delante de él, aludiendo que se refería a Julio Ruz

Una noche más Antonio Tejado ha vuelto a ser protagonista de la gala de ‘GH DÚO’. Los concursantes pasan muchas horas compartiendo conversaciones en la casa de Guadalix de la Sierra, y claro a más de uno de le va la lengua demasiado, sin pensar que luego Jorge Javier Vázquez mostrará las peores imágenes de cada uno de los implicados para lanzarlo a los leones ante sus compañeros.

Esto precisamente le ha ocurrido a Antonio Tejado esta semana. El sobrino de María del Monte se vino arriba en la habitación conversando con Kiko Rivera, Ylenia y compañía sobre las “fantasmadas” de Alejandro Albalá y su actividad profesional. “Yo tengo muchos contactos en Boston” explicaba entre risas y mofas Antonio Tejado, que acabó llamando “pintamonas” a Albalá.

Como no podía ser de otra manera, en la gala de ayer de ‘GH DÚO: Límite 48 horas’, mostraron esta rajada de Antonio sobre Albalá en directo. Una vez vieron el vídeo, Alejandro no entendía nada y Antonio se defendió sin mucha suerte. “Yo me refería a Julio Ruz” explicó Tejado dejando a Ylenia y los presentes en la conversación de piedra. Jorge Javier, con muchas tablas, apretó a Antonio y le explicó que todos los que han visto el vídeo tenían claro que se refería a Alejandro, tal y como confirmó Ylenia poco después.

Albalá escuchaba atónito las excusas de Antonio Tejado, y mucho más cuando fue él quién lo salvó de la nominación por delante de Ylenia. “Me parece un poco mal. Esto me deja un poco trastocado” afirmó Alejandro Albalá.

Jorge Javier también quiso mandar un recado a Tejado respecto a su traición con Alejandro, zanjando el tema por completo, “puede que tus compañeros te consideren muy listo pero no nos tomes por tontos”.