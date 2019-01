Hace unos meses se emparejó a la concursante con el colaborador de Telecinco, pero todo se quedó en rumores

Es cuestión de tiempo que los concursantes de ‘GH DÚO’ hablen de su vida fuera de la casa, y algunos tienen muchas cosas que pueden contar que han dejado abiertas en su día a día. Desde hace unos meses por los platós de Telecinco se venía comentando una posible relación entre Kiko Matamoros y Sofía Suescun, que el propio Matamoros habría desmentido en más de una ocasión.

Ayer, Sofía habló por primera vez dentro de la casa de ‘GH DÚO’ del tema. La navarra afirmó que nunca ha tenido nada con el colaborador de Telecinco, y que simplemente tienen una buena amistad. Carolina Sobe e Ylenia fueron sus confidentes en la habitación de la casa, y ambas pensaban que los rumores eran ciertos. “¿Cuándo apareció Kiko en tu vida?” preguntó Carolina Sobe con ganas de conocer más sobre la historia.

“En septiembre se habló de ello un poco. Nos conocimos en una gala y ya” respondió Sofía sin demasiadas ganas de entrar en detalles. “Me llamaron de ‘Sálvame’ y todo para hablar de esto, y dije que no sabía nada. Vi tonteaco a saco, más por su parte” aseguró Ylenia, siempre sincera con Sofía. La navarra aseguró que le habrían ofrecido mucho dinero por hablar del tema y ella rechazó.

“Flipas con lo que me ofrecían, y dije que no a todo. ¿Es que no me puedo llevar bien con él?” aseguró Sofía, que también resaltó que ya les gustaría a muchos hombres estar como Kiko Matamoros a su edad.

Así que según las palabras de Sofía en ‘GH DÚO’ no pasó nada entre Kiko Matamoros y ella, aunque siempre quedará la duda para todos los espectadores.