Fali rechaza a su cita desde que la vio entrar por ‘First Dates’ por no verla femenina

El programa 819 de ‘First Dates’ ha sido uno de esos programas en donde las parejas no están por la labor de encontrar a su media naranja. La mayoría de citas de esta noche han acabado mal y con las negativas de sus comensales. Nada más empezar vimos llegar a Diana, posiblemente una de las visitantes al programa más exigentes que se recuerdan.

Diana se sometió al teléfono rojo, donde tuvo la oportunidad de hablar, sin verse, con tres chicos y elegir uno tras unos segundos de conversación. Eligió a Miguel Ángel, que a la postre no sería para nada lo que ella buscaba. Y es que Diana buscaba a alguien más inteligente que la media, “mi ex era muy inteligente”, y que se currara la relación. Pero en este sentido, Miguel Ángel solo tuvo que aguantar a Diana hablando de su ex. Al final, no hubo conexión y cada uno volvió solo a casa.

Acto seguido vimos llegar a Fali, un sevillano que buscaba una mujer de “verdad”. Llegó Vanessa, también de Sevilla, y a Fali se le bajó todo. “Me ha decepcionado un montón” comentó Fali, “yo busco a alguien más femenino, con sus uñas, que se pinte…” apuntó Fali refiriéndose a su cita en ‘First Dates’.

Para colmo todo se precipitó cuando Fali descubrió que ella era del Sevilla, algo que finalmente acabó por rematarle, siendo él muy bético. Al final el comodín del “no hay feeling” sirvió para cerrar una cita que Fali hubiera acabado nada más llegar.