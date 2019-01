El edredón vuelve a actuar entre Sofía y Alejandro Albalá en ‘GH DÚO’

La pareja sigue estando en pause, aunque por las noches debajo del edredón pueden pasar cosas

Sofía y Alejandro Albalá llevan semanas teniendo sus más y sus menos dentro de la casa de ‘GH DÚO’. La ex pareja entró a participar en el reality de Telecinco como amigos, pero Alejandro Albalá dejó claro desde el primer momento que seguía enamorado de Sofía. Pero la navarra no ha estado por la labor durante estas primeras semanas, y no ha sabido cómo comunicarle a Alejandro sus sentimientos hacía él.

Pero parece que el tiempo dentro de la casa está volviendo a unir a los dos concursantes y Alejandro sigue pendiente de Sofía y quiere recuperarla en todo momento. “A mí me mata que por mi presencia te hago daño” le decía Sofía mirando a los ojos a Alejandro. La pareja entró al confesionario para hablar de su situación, asegurando que ahora están muy bien como amigos.

Aunque para Alejandro esta percepción no es la ideal. Solo en el confesionario, volvió a admitir que no sabe como llevar esta relación, “no sé por dónde tirar” se preguntaba. Y es que la pareja durante las últimas noches han tenido confidencias y, parece que algo más, debajo del edredón, que es como se arreglan las cosas en un reality como ‘GH DÚO’.

Se han abrazado y parece que el acercamiento ya es evidente, aunque por ahora Sofía sigue marcando distancias entre ella y Alejandro. No pueden decir lo mismo Antonio Tejado y Candela, que por culpa de los celos de ella, han roto su relación dentro de ‘GH DÚO’.