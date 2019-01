‘GH DÚO’: Ylenia confiesa su adicción a las drogas

Ylenia confiesa que ha acudido al psicólogo y que ha tenido depresión antes de 'GH DÚO'.

La confesión de Kiko Rivera de hace unos días acerca de su adicción a las drogas ha animado a Ylenia para contar su experiencia con el mundo de la noche en ‘GH DÚO’. La de Marbella ha desvelado que durante varios momentos de su vida ha tonteado con sustancias tóxicas muy peligrosas. Confiesa no haber tenido una adicción tan grave, pero sí que ha admitido que “se le fue un poquito”.

“No pienso que haya tenido una adicción grave, pero sí es verdad que a veces en el mundo de la noche de Madrid se te va un poquito y puedes hacer ciertas cosas que no harías si no estuvieras en ese mundo. Me he sentido identificada en el sentido de que me he tenido que apartar de todo esto porque si no podía llegar al punto que él llegó”, ha explicado en el confesionario de ‘GH DÚO’.

Pero no es solo esto. Ylenia también ha querido confesar que estuvo yendo al psicólogo y que tuvo una gran depresión que le hizo perder muchos trabajos, mucho dinero y, como no, muchos momentos de su vida. Aún así, ahora se siente muy orgullosa con ella misma porque ya no la necesita, o eso es lo que ha comentado en ‘GH DÚO‘. ¿Será verdad? Ya la hemos escuchado decir en varias ocasiones que eso de la noche ya no va con ella y que no toma ni siquiera alcohol.