Las redes se divierten con el poco tirón que tiene Paulina Rubio entre los aspirantes de ‘La Voz’

Con dos programas de audiciones a ciegas de ‘La Voz’, los espectadores ya empiezan a atacar a sus coaches menos queridos, y esta primera semana, Paulina Rubio se ha llevado la mayoría de memes y tweets graciosos por los fans. La mayoría de los espectadores se han estado divirtiendo a costa del poco tirón que genera la artista mexicana entre los aspirantes.

Aunque después de los dos primeros días de programa, Paulina tiene dos concursantes en su equipo de ‘La Voz’, da la sensación de que la mayoría de talents que se presentan al programa no se muestran muy entusiasmados con estar en el equipo de Paulina, y las redes lo han notado. Han sido muchos los mensajes dirigidos a la mexicana por sus frases en el programa y por como los talents pasan un poco de ella a la hora de elegir equipo.

La semana que viene nos esperan nuevas audiciones a ciegas, y evidentemente Paulina llegará a completar su equipo, pero los espectadores del programa ya han decidido que la mexicana será el punto de mira de sus chistes, por sus comentarios feministas a cada segundo, sus posturas y por dar la sensación de no enterarse demasiado de qué va el programa de Antena 3.

Os dejamos una recopilación de los mejores chistes que la audiencia ha dedicado a la cantante mexicana.

Paulina, en serio. Para con el tema del feminismo para intentar llevarte gente porque realmente, no. No. No cuela. No. Que alguien llame a Laura Pausini ya por favor. Si echaron a Itziar, pueden echar a Petardina Rubio. #LaVozAntena3

— Sissy 🎶 💚 (@sissycastro) 7 de enero de 2019