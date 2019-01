‘Sábado Deluxe’: El próximo jueves 10 de enero serán las primeras nominaciones de ‘GH DÚO’

Los concursantes tendrán que nominar dos días después de entrar en 'GH DÚO'.

María Patiño ha lanzado un bombazo tras el resultado del test de inteligencia de Ángel Garó en ‘Sábado Deluxe’. La sustituta de Jorge Javier Vázquez ha recordado que el próximo martes 8 de enero será el estreno del nuevo formato de ‘Gran Hermano’ y que el mismo jueves serán las primeras nominaciones.

Tan solo dos días después de su entrada, las parejas de ‘GH DÚO’ tendrán que nominar a sus compañeros sin apenas haberlos conocido. ¿Cómo serán las nominaciones en estos casos? Tampoco podemos adelantar demasiado sobre la forma de nominar ya que, por el momento, el programa no ha querido desvelar demasiado.

¿Votarán en pareja o de forma individual? En primer lugar pensaríamos que las votaciones serán en pareja, pero dado que no solo entran parejas, sino también exparejas, las nominaciones serán algo muy difícil, y mucho más en los primeros días.

Por el momento, no han soltado ningún otro bombazo en ‘Sábado Deluxe‘, aunque no descartamos que lo suelten antes de que comience el programa, para el que apenas quedan dos días. ¿Conseguiremos desvelar el nombre de las parejas de Ylenia y Yurena en ‘GH DÚO’? Recordemos que, por el momento, los nombres de sus acompañantes son desconocidos y que no los podremos saber hasta el mismo día del estreno.