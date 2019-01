Carlos Sobera en 'Mi casa es la tuya': "Prefiero repartir amor a repartir dinero".

Carlos Sobera será el invitado especial de esta noche para Bertín Osborne en una nueva entrega de ‘Mi casa es la tuya’, el programa de Telecinco que suma ya varias temporadas y que parece que lo seguirá haciendo dado el rotundo éxito que ha tenido. El presentador del restaurante del amor visitará a Bertín en su finca de Sevilla para hablar de toda su trayectoria, tanto la profesional como personal.

Hablará de su infancia, de su trabajo como profesor y de sus primeros pasos en la televisión. Carlos comenzó como actor en la serie de ‘Al salir de clase’, aunque parece que, finalmente, se decantó por ser presentador y no por seguir en el mundo de la actuación. Así, Sobera hablará de todos los programas que ha presentado, que no son pocos, y de su proyecto más emocionante, el de ‘First Dates‘. “Me gusta más repartir amor que dinero“, le confesará a Bertín.

A la hora del postre, Matías Roures y Lidia Torrent, la pareja de camareros de ‘First Dates‘, se unirán a Bertín y Carlos en ‘Mi casa es la tuya’ para contar anécdotas del programa y, como no, para realizar algunos cócteles especiales para amenizar la velada en ‘Mi casa es la tuya’. Por último, Bertín y su mujer, Fabiola, se someterán a un test de compatibilidad. ¿Cuál será el resultado?