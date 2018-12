‘Sábado Deluxe’: Isa Pantoja dice adiós a su relación con Dulce

La relación entre Isa Pantoja y Dulce se ha roto en 'Sábado Deluxe'.

Parece que la vida de Isa Pantoja se ha ido desmoronando a medida que han pasado los minutos en el programa de ‘Sábado Deluxe’. Primero hemos conocido la noticia en directo de que Alberto Isla, su expareja, quiere la custodia del hijo de ambos. Isabel se ha enterado en ‘Sábado Deluxe’ de todo lo que está haciendo Alberto para conseguir la custodia y se ha sentido realmente dolida.

Por otro lado, en el plató le esperaba una caja gigante con un ‘regalazo’. Dulce estaba escondida dentro con una pata de jamón, el regalo de Navidad de Isa Pantoja. ¿Cómo está la relación entre ambas? En un principio parecía que la cosa no iba mal, es más, Isa aseguró que Dulce podría seguir cuidando del niño, pero durante la publicidad la cosa ha cambiado.

Dulce habría discutido con la representante de la hija de la tonadillera. Esto ha provocado que Isa no se fíe más de Dulce y que ya no quiera tener ningún tipo de relación con ella. “Ya no solo tienes un problema con mi madre, ahora también lo tienes conmigo. Parece que siempre quieres tener protagonismo”, ha comentado. Isa ha sido muy tajante con Dulce en ‘Sábado Deluxe’ y le ha dicho claramente: “Conmigo ahora por ahora no cuentes”.