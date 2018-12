‘Mujeres y Hombres y Viceversa’: Iván vuelve al programa por Navidad para conquistar a tres corazones

Iván quiere pretender a Jenni, Noelia..., ¡Y Melyssa!

Uno de los tronistas más conocidos, Iván, vuelve esta tarde a ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, y no para hacer una visita, no, sino para conquistar más de un corazón o, al menos, intentarlo. Iván ha confesado que quiere convertirse en pretendiente de Jenni, de Noelia y de Melyssa, que no es tronista, pero aún así, él quiere conquistar su corazón.

¿Qué pasará con Iván y las tronistas? ¿Por quién se decidirá esta tarde? Es posible que antes tenga una cita con cada una de ellas, pero, ¿Y Melyssa? ¿Qué hará? No te pierdas el programa de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ a partir de las 12:25 horas si quieres saber cuál es la decisión de Melyssa, de Jenni y de Noelia.

Por otra parte, Héctor está indeciso y no sabe si seguir siendo pretendiente de Noelia o de si mejor se va con Jenni. Es más, en el programa de hoy podremos ver cómo Héctor le confiesa a Jenni que no le importaría tener una cita con ella, algo que a Noelia no le sentará demasiado bien.

Así que no te pierdas ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ hoy, jueves 20 de diciembre, ¡La cosa está que arde entre pretendientes y tronistas!