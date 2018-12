‘Sábado Deluxe’: Mónica afirma que Miriam y Carlos tenían un pacto antes de entrar en ‘GH VIP 2018’

Carlos habría prometido defender a Miriam si esta admitía que lo quería en 'GH VIP 2018'

Mónica Hoyos se ha sincerado en ‘Sábado Deluxe’. La presentadora peruana ha podido explicarse mejor que nunca y es que, según ha comentado alguna que otra vez, “en la casa era muy difícil hacerlo porque Miriam siempre hablaba por encima de todos“. Ahora que ha tenido la oportunidad de hacerlo, ha descubierto algunos detalles que no conocíamos.

Según ha contado en ‘Sábado Deluxe‘, el día que fue Carlos al programa escuchó a Miriam diciéndole que “le dijo que le iba a hablar bien”, vamos, que parece que la gran pelea que Carlos tuvo con Mónica y con Miriam la tenían muy bien aprendida desde hacía algunos meses.

Algunos colaboradores no la han creído, ya que las imágenes que ella dice que habían ocurrido no se han llegado a emitir, no obstante, otros colaboradores han confiado en ella, es más, incluso llegaron a decir antes de que Mónica saliera de la casa de ‘GH VIP 2018’ que Carlos había pactado con Miriam para defenderla y poner a Mónica por los suelos.

¿Cuánto de verdad hay en esto? ¿Lo confirmará Miriam cuando salga de la casa de ‘Gran Hermano VIP 2018’ en la próxima semana? Quién sabe, lo mismo vemos aparecer a Carlos Lozano, de nuevo, por el plató de Telecinco.