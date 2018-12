Las visiones de Karla, y un campeón de fútbol chapa, no cuajan en ‘First Dates’

Nueva velada en ‘First Dates’ con unas parejas poco usuales que han ido a buscar el amor con una cena romántica. Nada más empezar hemos conocido a Ángel y Kelly, dos jóvenes que han conectado a la perfección nada más llegar al restaurante. Lo que más ha conquistado a Kelly de Ángel es que el joven tuviera tatuajes, y sobre todo el de Hello Kitty en el trasero. Se lo hizo por un tuit y ha sido el detonante perfecto para una nueva cita entre los dos.

Después hemos visto a Karla y Juanma llegar con muchas ganas hasta ‘First Dates’. En un primer momento habían conectado con una conversación adecuada y distendida. Pero llegó el momento de crisis cuando Karla comentó a Juanma que le encantaba bailar. “Yo de bailar nada” afirmó Juanma, y Karla estuvo a punto del colapso. Pero la cita deparaba lo mejor para el final. Karla hablaba de su vida y confesó a Juanma que ve gente , fantasmas. Su compañero de mesa no daba crédito a lo que escuchaba, “¿Es en serio?” preguntó atónito. Mientras Karla, muy seria relataba sus contactos con el más allá.

En la decisión final Juanma no ha querido seguir conociendo a Karal, “no es mi tipo” confesó, aunque también expuso que sus visiones no le habían gustado nada. Al final Juanma se fue solo, y Karla con todas sus visiones.

Todo lo contrario les ocurrió a Pedro y Aroa. Pedro es campeón de Badajoz de fútbol chapa, y se confesaba que no le gusta ni beber ni fumar. Poco tenía que hacer con Aroa, quien comentaba que le gustaba mucho salir de fiesta y beber. Pedro no ha tenido la conexión necesaria para seguir conociendo a Aroa, y la chica de 19 años no entendía como a Pedro no le gustaba Estopa.