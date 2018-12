‘OT 2018’: Alba Reche emocionada por saber que Sara Bareilles vio su pase de micros

La Gala 12 de ‘OT 2018’ va a ser una de las más emocionantes, no solo por el repertorio que están preparando los alumnos, sino por la enorme importancia que van a tener sus actuaciones de cara a determinar los finalistas de esta edición del talent de RTVE. Famous y Natalia ya tienen su hueco en la última gala, y Julia, Alba, Sabela y Miki, se jugarán su pase éste próximo miércoles.

Alba Reche es una de las voces que más está gustando en la nueva temporada del concurso, y esta semana ha elegido un tema de Sara Bareilles, “She used to be Mine”. Una canción que parece sencilla, pero que Alba parece meterse de lleno en ella. Los profesores alabaron el enorme esfuerzo de Alba, y dejaron claro que la concursante puede dar un golpe en la mesa con esta interpretación.

Pero esta no ha sido la única alegría para la cantante. Después del primer pase de micros de la Gala 12, algunos fans del programa se acercaron hasta las instalaciones del programa para gritar a la concursante que Sara Bareilles, la autora del tema, había visto el pase de micros. Esto sirvió a Reche para cargarse de moral y comunicar lo que había oído a sus compañeros. “¿Por qué me iban a engañar?” argumentó la aspirante emocionada.

La artista no solo vio el pase de micros, también colgó en su Twitter oficial la actuación de Reche, con emoticonos de emoción. Una actuación que veremos el próximo miércoles y que posiblemente será una de las que más dará que hablar en la Gala 12 de ‘OT 2018’.