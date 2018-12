A unas semanas de la final, Suso y Aurah viven un tenso encuentro en la casa de 'Gran Hermano VIP'

La final de ‘GH VIP 2018‘ está muy cerca y cada uno de los cuatro finalistas eligieron a sus jefes de campaña para que muevan cielo y tierra fuera de la casa y los lleven a la victoria. Verdeliss defiende a Miriam, Darek a Asraf, Omar Montes a Koala, y Aurah Ruiz a su novio Suso. Ayer el programa les dio la oportunidad de acercarse a la casa y reencontrarse con ellos después de unos meses.

Pero parece que Aurah Ruiz no tuvo muy claro para qué subía a la casa. Mientras esperaba a Suso en la sala del más allá, la canario volvió a mostrar sus inseguridades, algo que el programa ya ha utilizado en varias ocasiones, y pudo ver varios vídeos de su chico tonteando con Asraf. Aurah cambio de cara dentro de la sala, y se llegó a plantear, en serio, si a su novio le gusta Asraf.

Los responsables de ‘GH VIP 2018’ sabían que con estos vídeos Aurah iba a dejar tocado a Suso y así fue. Nada más entrar en su reencuentro un tímido abrazo y casi un beso obligado de la canaria. Y lejos de hablar bien sobre su defendido, Aurah se centró en castigar a Suso obligando a decirle que de verdad no le gustan los hombres. “¿Pero no eres gay no?, dilo aquí y ahora”, comentó la canaria a su novio.

El catalán, entre la risa y el desconcierto, acabó con tono serio sin saber muy bien a qué venían esos comentarios, cuando siempre ha defendido que es muy bromista, y Asraf es su amigo dentro de la casa. Para colmo, Aurah dijo algo al oído de Suso antes de salir, que en su llegada al plató fue duramente criticado por Sandra Barneda y los colaboradores del programa. Un discusión que acabó con la canaria expulsada del plató.

Segundos después de la salida de Aurah, Suso se fue a la cama, destrozado e impactado por el aluvión de información que había tenido del exterior por parte de su novia, resumida en que “Asraf no es su amigo”. Tendrá que gestionar muy bien las últimas semanas para optar a la victoria de ‘GH VIP 2018’.