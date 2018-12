‘Sábado Deluxe’: Kiko Matamoros responde a su hijo en directo: “eres un oportunista”

Kiko Matamoros no ha perdido detalle de la entrevista de su hijo Diego en ‘Sábado Deluxe’, tanto es así que no ha podido esperar más y ha decidido intervenir en el directo para contar que todo lo que su hijo estaba diciendo era mentira y que llevaba cuatro años viviendo de él y de sus mentiras por toda la televisión.

“Eres vomitivo, sucio y antiético”, le habría dicho Kiko a su hijo Diego. Este, por otra parte, le aconsejaba a su padre que no hiciera esos directos por su ‘salud’ ya que no le sentaban nada bien. “Vete a la mierda, chaval”, ha sido la contestación de Kiko Matamoros, que parece que no quiere aceptar esos consejos de su hijo.

“Ocúpate de tu familia y dile a tu mujer qué estabas haciendo tres días antes de tu boda”, ha sido otro de los ataques a su hijo, a lo que Diego ha contestado que “estaba en Ibiza con ella”. Parece que la relación entre padre e hijo no tiene arreglo, y mucho menos con estas entrevistas en ‘Sábado Deluxe’, o eso es lo que ha insinuado Kiko.

Pero Kiko no solo ha hablado con su hijo, también tenía insultos para los colaboradores como, por ejemplo, Belén Esteban, que después de todo lo que ha vendido Kiko no pueden creerle.