‘GH VIP 2018’: Mónica Hoyos se derrumba al ver imágenes de su encuentro con Carlos Lozano en ‘Gran Hermano VIP’

La salida de Mónica Hoyos de la casa de ‘GH VIP 2018’ ha traído mucha cola dentro de la esfera televisiva. La ex de Carlos Lozano ha sido duramente criticada por su actitud en la casa respecto a su relación con Miriam Saavedra. En el tercer grado de ‘Gran Hermano VIP: El debate’ contra Mónica Hoyos, no han sido pocos los colaboradores que han atacado a Hoyos en directo.

La presentadora ha acusado a su ex, Carlos Lozano, de haber destrozado su concurso, cuando nada más empezar fue la primera visita que vimos en la casa. Hoyos se ha ido derrumbando en plató poco a poco recordando esta visita, hablando del mucho daño que ha hecho Miriam y su relación con Carlos a su familia fuera de la casa.

Mónica Hoyos, incapaz de hacer autocrítica, ha hablado también de su paso por el programa, asegurando que “no se siente perdedora” y ha afirmado que ha hecho “un concurso muy digno”. Por su parte, Belén Esteban o Nagore Robles han atacado muy duramente la actitud déspota y manipuladora de Mónica Hoyos dentro de ‘GH VIP 2018’, intentando en todo momento volver a la audiencia, y sus compañeros, en contra de Miriam.

“Yo estaba pendiente porque quería saber que no hablara de las cosas que yo no quiero que se hablen” ha afirmado Mónica para contestar a aquellos que la han acusado de estar siempre pendiente de Miriam dentro de la casa. La presentadora se ha encontrado una realidad muy dura al salir de ‘GH VIP 2018’, y ha tenido que recurrir estos días a la psicóloga del programa por no encontrarse “mentalmente estable”.

En estas semanas seguiremos descubriendo más sobre el estado de Mónica Hoyos, y no descartamos que próximamente se le pueda ver en un Deluxe hablando sobre el paso por la casa y su relación con Carlos Lozano y Miriam.