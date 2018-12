‘GH VIP 2018’: El desafortunado comentario de Aramís Fuster

La gala del pasado jueves de ‘GH VIP 2018’ ha dado mucho de que hablar, y no solo por la expulsión de Mónica Hoyos, sino también por algunos comentarios desafortunados de algunos exparticipantes del reality show, como es el caso de Aramís Fuster.

Ya sabemos que a Aramís no le gusta demasiado el juego de Miriam, pero una cosa es que no le guste y otra hablar de forma despectiva de ella e incluso llegar a decir que “le hubiese pegado dos hostias con la mano abierta” si ella estuviera en la casa. Jorge Javier Vázquez, en vez de llamarle la atención o expulsarla del plató por ese comentario, le rió las gracias, lo que hizo que los seguidores del programa estallasen en redes sociales.

A la @CNMC_ES. Estos hechos ocurrieron ayer en la #GHVIPGala13 de Telecinco, como ciudadana consideró son inadmisibles, es por ello qué, además de denunciarlos ruego qué, en el ejercicio de sus competencias, actúen de oficio.

Gracias.#SomosLaAudiencia7D #SomosLaAudiencia7 pic.twitter.com/tYIOrv6eVT — opinando (@opinando0) December 7, 2018

La audiencia ha pedido que expulsen a Aramís Fuster del plató por sus comentarios y es que no se debería tolerar ese tipo de amenazas en un plató de televisión, sea o no sea ‘GH VIP 2018’. La cuestión es que no es la primera vez que Aramís habla de esta forma de Miriam, y de otros de sus compañeros, sino que lo hace muy a menudo. ¿Se deberían plantear el no dejar que la ‘bruja’ volviese al programa?