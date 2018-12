‘GH VIP 2018’: Mónica, destrozada y decepcionada por las palabras de Carlos Lozano

Uno de los momentos más duros de Mónica tras su salida de ‘GH VIP 2018’ ha sido el escuchar todo lo que Carlos Lozano, su ex pareja, había dicho de ella. Al escucharlo, a Mónica se le han llenado los ojos de lágrimas ya que Carlos no le había dado todo su apoyo, algo que sí hizo ella en el concurso de Carlos Lozano.

“Qué feo todo. Me da pena todo, yo recuerdo que en su edición lo defendí con uñas y dientes. Lo defendí porque me dio la gana, no tenía ninguna necesidad y lo hice porque me salió del alma… Me da mucha tristeza que esto no ha sido de recibo… Me da pena, como si fuera un hermano, no se trata de amor, de sexo… se trata de respeto”, ha dicho la ahora ex concursante de ‘GH VIP 2018’.

Además, Mónica ha confesado que ella siempre lo ha visto como un grande y se ha sorprendido cuando Jorge Javier le dijo que se había alejado de la televisión por esta edición de ‘Gran Hermano VIP’. Mónica ha dicho que él, precisamente, volvió a España para estar en la televisión que más le gustaba y que “qué pena que la situación haya llegado hasta ese límite”.

Para terminar, Jorge Javier Vázquez le dijo que le podía mandar un mensaje desde el plató de ‘GH VIP 2018’ a Carlos Lozano. Esto es lo que dijo Mónica: Nada, Carlos… Pues que nada, que espero que estés bien, espero que hayas estado en contacto con quién tenías que estar, que estéis bien. Yo he hecho lo que he podido, seguramente no lo haya hecho bien y no caiga bien a la gente, pero pensaba que tú lo ibas a entender… Cuando yo te apoyé a ti lo hice desde el alma, y lo sabes. Lo único que espero es que estés bien porque sé que alguien quiere que estés muy bien”.