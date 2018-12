‘GH VIP 2018’: La noche en la que Miriam “acojonó” a todos sus compañeros durmiendo

Hemos visto mucho sobre el sonambulismo que sufre Miriam Saavedra en la casa de ‘GH VIP 2018’. El propio Carlos Lozano certificó esta manera de dormir que tiene la peruana, siendo algo curioso pasar las noches al lado de la concursante. Ángel Garó ya pudo disfrutar de algunos momentos, que han quedado para la historia de esta edición, en sus duelos de sonambulismo durante la noche.

Ayer noche, los habitantes que quedan en la casa, y que todavía no habían tenido la oportunidad de ver en acción a la peruana mientras duerme, comprobaron que a veces puede dar auténtico miedo. Miriam se despertó de repente moviendo el crucifijo que Tony le había dejado, dejando “acojonados” a todos los compañeros de habitación.

Asraf no se lo creía, mientras que Koala certificaba que ya había vivido algunas noches así con Miriam. “Pero una sonámbula no se pone el micro para hablar” comentaba Asraf, mientras no daban crédito a lo que veían. “Estoy acojonado, no sé si está de broma o es en serio” comentaba Koala incrédulo. Asraf, seguía incrédulo a lo que veía, y acabó por no creer nada de lo que decía Miriam, “si no es teatro, está muy loca. Una de las dos. Yo prefiero que sea teatro, sinceramente”.

Para finalizar su “performance”, Miriam señaló con el dedo a Suso y se desplomó a dormir. “tenía los ojos en blanco” afirmó Koala, “estoy acojonado” aseguró Suso. No sabemos si exageró o no la peruana, lo que sí es cierto es que ya la hemos visto pasar algunas noches movidas en esta edición de ‘GH VIP 2018’, llegando a asustar mucho a sus compañeros.