‘OT 2018’: María habla por primera vez en Twitter, y se corona para sus fans

La última expulsada de ‘OT 2018’ ya está fuera de la Academia y han tenido que pasar cuatro días para que la triunfita escribiera por primera vez en su cuenta de Twitter después de su salida. Y el comentario de la aspirante no ha tenido desperdicio y ha terminado por seguir encendiendo la llama que prendió su novio el pasado miércoles en plató.

Durante la gala de expulsión, María recibió la visita de su novio, Pablo, y el joven tuvo un momento de efusividad para con su pareja. “Vamos a follar” dijo a Roberto Leal cuando le preguntó por la posibilidad de que su novia saliera. Ese comentario le valió al novio de María un aluvión de críticas entre los fans del programa, por considerarlo machista.

La triunfita, una vez fuera de la Academia, ha comentado por primera vez en su perfil oficial de Twitter y no ha podido ser más incendiario. “Hola!!! muchisisisisisimas gracias a todo el mundo q me ha apoyado sois lo mas de verdad :)) siento no haber pasado antes x aquí esq estaba follando” comentó ayer la cantante, generando una ola de risas y admiración a partes iguales.

La concursante de ‘OT 2018’ siempre se ha caracterizado en el programa por ser sincera y por decir siempre lo que pensaba, y ya tuvo problemas durante la Gala 4 por intentar cambiar una canción de Mecano que decía “mariconez”. Ahora los fans han celebrado a lo grande el regreso de María a la red social con su comentario.

