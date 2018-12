‘GH VIP 2018’: Así fue el momentazo musical de Nagore con Sandra Barneda en El Debate

La presentadora y la colaboradora se lanzaron al escenario de 'Gran Hermano VIP' para imitar la prueba semanal

La noche de ayer en El Debate de ‘GH VIP 2018’, estuvo cargada de diversión con muchos de los colaboradores metiéndose en la piel de los actores de ‘Grease’ e imitando a los concursantes en su prueba semanal referida al musical. Tras ver las actuaciones de los concursantes en la casa, algunos colaboradores del programa se han atrevido a cantar y bailar canciones de la mítica película de finales de los 70.

Primero han sido Belén Esteban y el colaborador Miguel Frigenti, que han cantado una de las famosas canciones de ‘Grease’, “Tell me more”. Aunque su inglés ha sido un poco inventado, los dos colaboradores han pasado un buen rato en el centro del escenario del programa. Seguídamente, Makoke y Tony Spina, una de las parejas amistosas del programa, se han lanzado, con pelucas y a lo loco, a interpretar la mítica “You’re The One That I Wan” ataviados como John Travolta y Olivia Newton John.

Pero la actuación de la noche llegaba minutos después cuando todo el público ha pedido a Sandra y Nagore, que hicieran su particular versión de la canción. La presentadora y la colaboradora, pareja fuera del programa, han cruzado las puertas del plató para marcarse un baile, sin cantar porque no tenían la letra, del tema de ‘Grease’, que ha acabado con beso final para desatar la ovación del respetable.

Un momento que dio para mucho anoche en ‘GH VIP 2018’, y que animó una nueva noche de debate aburrida, que se salvó por estas actuaciones y por la espantada del plató de Ángel Garó tras discutir con Verdeliss.