‘First Dates’: Sandra rechaza a Javier porque no tiene Instagram

Comienza una nueva semana en ‘First Dates’ después de la semana especial de ‘Las mil y una noches’ que la semana pasada ofreció el programa de Carlos Sobera. Hoy, los comensales vestidos más normales, han acudido al programa del amor para conocer a su media naranja, gracias a una cena romántica y con buena conversación.

Los primeros en llegar han sido Any y Jonathan, dos estudiantes, que se han entendido a las mil maravillas, pero que la distancia ha sido el mayor obstáculo para Any. La gallega utilizó el comodín de ‘First Dates’ para rechazar a su cita con ese “podemos ser amigos” tan común en las valoraciones finales del programa.

Con Sandra y Javier, hemos descubierto que hoy en día si no tienes redes sociales, te puede costar un poco más encontrar el amor. Sandra es una fanática de Instagram, y no que Javier le dijera que a él no le interesa la vida de la gente, le ha decepcionado. “Tienes que hacerte un Instagram para ser mi seguidor” le comentaba Sandra, mientras no paraba de hablar de gente que seguía en Instagram y las redes sociales.

A Javier le ha gustado Sandra, pero Sandra no ha querido seguir conociendo fuera a Javier, porque “le ha faltado chispa”, esa chispa para tener una buena foto para su perfil. Una pareja menos en ‘First Dates’.