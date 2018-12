‘OT 2018’: Así ha sido el primer pase de micros de la Gala 11 de ‘Operación Triunfo’

Los aspirantes de ‘OT 2018’ demuestran cada semana su enorme evolución desde que entraran en la Academia hace casi tres meses. Ayer, después de recibir la visita de Roi Méndez y Mariona Terés, los concursantes tuvieron que meterse en faena y presentar ante los profesores y sus compañeros, sus temas para esta semana.

Las dos nominadas, Marta y Sabela, demostraron que el público lo va a tener muy difícil esta semana para expulsar a una de las dos. Los propios profesores han valorado muy positivamente las ganas que ambas concursantes han puesto en defender sus temas y se lo han dejado claro, “Es la mejor Marta hasta la fecha. Vamos a petarlo”, indicó Manu Guix, orgulloso de la actuación de la malagueña. Sabela, también realizó un gran pase de micros, y en el ambiente sigue estando presente que la gallega ha sido favorita en alguna ocasión.

En cuanto al resto de concursantes de ‘OT 2018’, Natalia y Julia siguen en su línea ascendente y se posicionan como grandes favoritas a estas alturas del programa. A pesar de todo, Julia ha tenido algunos problemas con su tema, y deberá trabajar muy duro para llegar al miércoles con la canción controlada. Miki también convenció a los profesores con su “Hijos de la tierra”, y su enorme esfuerzo por no desafinar cada semana.

Por su parte, Famous y Alba Reche, siguen sorprendiendo cada vez más a los profesores y prometen una gala llena de emociones con sus dos temas. El flow de Famous, y el temperamento de Alba con “Crazy in love” han dejado a los profesores cautivados y Manu Guix ha definido muy bien la sensación de los profesores a estas alturas del programa: “Creo que el nivel en el que estamos es tremendo y a mí me flipa el hecho de acabar el pase y darme cuenta de que no sé quién me gusta más”.