Kiko Matamoros en ‘Sábado Deluxe’: “Siempre te han gustado los chulos”

La malagueña Makoke volvió a ser protagonista ayer noche de ‘Sábado Deluxe’, esta vez para enfrentarse al temido polígrafo de Telecinco. La concursante de ‘GH VIP 2018’ volvió a hablar de la relación con su ex Kiko Matamoros, para ir dejando algunas píldoras de su relación. En resumen, el poli Deluxe de Makoke, dejó ver que Kiko Matamoros le fue infiel en varias ocasiones y que su hija, Laura Matamoros, también ha sido culpable de la filtración de algunas noticias a la prensa.

Pero para tener la otra cara de la historia, el programa pudo conectar en directo con Kiko Matamoros, que se encontraba en una conocida discoteca de Madrid celebrando un cumpleaños. El colaborador de Telecinco fue muy duro con su ex, acusándola de sentarse en ‘Sábado Deluxe’ para tirar por tierra su relación y dejar “mal a su familia”. Matamoros atacó a Makoke por todos lados, desmintiendo algunas de las palabras que había dicho en el polígrafo.

“Tú a mí no me das asco, me das pena” comentaba Matamoros en directo. Igualmente, sobre llamarlo chulo, el colaborador también tuvo su respuesta, dejando en el aire los gustos de la malagueña, y las posibles infidelidades que han podido tener entre ambos, “siempre te han gustado los chulos”, comentaba Matamoros ante la mirada atónita de Makoke.

Cuando terminó la entrevista a Kiko Matamoros, Makoke se mostró muy apenada por la actitud de su ex respecto a ella, a pesar de que el polígrafo, en su última pregunta, determinó que la malagueña sigue enamorada de Kiko Matamoros.