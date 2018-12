Las infidelidades de Kiko Matamoros centran el polígrafo de Makoke en ‘Sábado Deluxe’

El polígrafo de esta noche en ‘Sábado Deluxe’ ha sentado a la ex de Kiko Matamoros, Makoke, ante los colaboradores del programa de Telecinco. La ex concursante de ‘GH VIP 2018’, lleva dos semanas siendo protagonista de los sábados noche y no para hablar de su paso por el programa. Su relación con Kiko Matamoros ha marcado el controvertido polígrafo de la malagueña.

La relación de 20 años con su ex ha tenido muchos momentos diferentes, pero por lo comentado en el programa, las infidelidades de Kiko Matamoros han marcado todos los años de relación. El colaborador de ‘Sálvame’ ha sido infiel en varias ocasiones a Makoke, y la malagueña ha confirmado muchas de estas infidelidades en el programa ante las preguntas de Conchita y su polígrafo.

La propia Makoke confirmaba en ‘Sábado Deluxe’ que uno de los detonantes de la ruptura de su relación llegó cuando Kiko dejó 1.000 euros a una mujer, algo que no sentó muy bien a la malagueña. “¿Te casaste con Kiko Matamoros sabiendo que te era infiel?” Makoke respondía que no, pero el polígrafo la dejó por mentirosa, y ella tuvo que explicar que ella no sabía nada de sus infidelidades en esa época.

Igualmente, el propio polígrafo ha confirmado que la malagueña ha consentido muchas de las infidelidades de su ex para, según los colaboradores del programa, “mantener su tren de vida”. Makoke se ha mostrado muy molesta con estas insinuaciones y ha desmentido que lleve una vida de lujo y de alto nivel.