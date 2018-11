‘Mujeres y Hombres y Viceversa’: Santana tomará una decisión importante que afectará a sus pretendientas

Santana siempre ha tenido las cosas muy claras, y mucho más ahora en el trono de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa‘. La cuestión es que parece que no nota que sus pretendientas tengan interés por él, sino que van para pasar el rato y, como dicen algunos, para ‘coger fama’. Y esto es algo que no va a permitir en su trono.

“Los primeros días entiendo que vienen de nuevas, pero si no despiertan y no tienen actitud… yo voy a tomar decisiones”, es lo que ha comunicado Santana tanto a Toñi Moreno como a sus pretendientas. Parece que el tronista quiere dar un toque de atención a sus pretendientas pero, ¿A qué nivel?

Afirma que lleva unos días pensando en su trono y en sus chicas. Él ha dejado muy claro que no tiene intenciones de marcharse todavía de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, pero sí que podría expulsar a las chicas con las que no se sienta cómodo, es decir, con aquellas que no muestren demasiado interés en conocerlo.

¿Qué pasará finalmente hoy en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’? No te lo pierdas en Cuatro a partir de las 12:15 horas. La cosa pinta muy seria y la semana podría acabar muy mal para Santana y sus pretendientas.