LaSexta estrena el próximo lunes ‘Estrecho, la ruta de los narcos”

Antonio García Ferreras se entrevista con líderes del narco y visita una 'guardería' donde se almacena el hachís Para el presentador de 'Al Rojo Vivo' los verdaderos héroes son los que luchan contra el narco

El próximo lunes LaSexta estrena el documental Estrecho, la ruta de los narcos. Una serie documental de dos programa en los que los Antonio García Ferreras se zambulle en la realidad del día a día de la puerta a entrada a Europa de la mayor parte de la inmigración, así como del tráfico de tabaco y, sobre todo, del hachís.

La cadena de Atresmedia estrena este formato novedoso en España, un formato producido por Newtral y 93 metros . Antonio García Ferreras se enfrenta a la realidad del tráfico de hachís en el Estrecho de Gibraltar. Desde los productores de la droga de la zona de Ketama en las montañas del Rif, al norte de Marruecos, hasta los traficantes que cruzan con la droga y la distribuyen en la península.

“Menos violar, he hecho de todo y no me arrepiento”, así de crudos son algunos de los testimonios que Ferreras ha recogido de los protagonistas, de los narcotraficantes del Estrecho. Uno de los líderes de una de estas organizaciones responde a las preguntas del periodista de LaSexta, uno de los narcos más buscados por la Policía y la Guardia Civil, y uno de los más peligrosos. “Hice muchas cosas malas”, asegura el traficante.

Este jefe del narco desvela también otra de las realidades del Estrecho, la corrupción que existe en algunos casos en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. “En los últimos 15 años antes éramos menos y ahora hay más, y también hay mucha más corrupción en la Policía y la Guardia Civil”.

Ferreras pregunta por la penetración de estas organizaciones en la Policía y el narco es tajante: “Teniendo uno de gran rango… el resto no saben que sus jefes nos dan información, los jefes nos dan información de guardias, de vehículos, los desvían a otros lugares…”.

‘Gomas’ y ‘guarderías’

Una descarga de una ‘goma’ –como se conocen las embarcaciones utilizadas para transportar la droga de un lado al otro del Estrecho– pueden participar 40 o 50 personas y en unos minutos descargar hasta 2.000 kg de hachís. El documental recoge un hecho distintivo, los reporteros son testigos de una descarga de una moto acuática. En poco menos de cinco minutos, tres personas descargan 90 kg de droga y la introducen en un vehículo.

Con una capucha, dando vueltas por calles y carreteras, así es cómo Ferreras puede acceder a uno de los sitios más secretos de los narcos, las ‘guardería’, el lugar donde los narcotraficantes almacenan los fardos de droga listos para su distribución. Esos almacenes son el principal objeto de deseo de los ‘tumbadores’, los naros que roban la droga a otros narcos.

Ferreras también se ve cara a cara con uno de estos delincuentes que, con toda la normalidad, explica las armas que utilizada en una ‘tumbada’. Pistolas automáticas, rifles y hasta Mini Uzis son las herramientas de estos delincuentes que también se han convertido en una realidad en la zona del Campo de Gibraltar y la Costa del Sol.

“Atacar sus redes de beneficios”

La otra cara de la realidad del Estrecho la forman los ‘buenos’ los integrantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que se enfrentan cada día a estas redes. Guardias Civiles y Policías, con salarios de 1.500 euros, se enfrentan cada día a narcos que por una descarga pueden llevarse hasta 20.000 euros.

El inspector jefe de la Policía Judicial de Marbella asegura que cada día aumenta el peligro para los agentes. “Actualmente existe menos respeto a la autoridad, a la Policía. Hace unos años, los narcos detenidos apechugaban y ahora hay una colombianización del narcotráfico y veneración de las figuras que van en contra de la ley” por so ofrecen resistencia.

Ferreras cuenta cómo se ha producido un cambio generacional en las redes de narcos. Las familias que se han dedicado a esto toda la vida tienen un código que no existe en las nuevas generaciones. “Mi obsesión era la de la mitificación del fuera de la ley, hay quienes tienen códigos, pero son gente fuera de la ley”, asegura el periodista.

El presentador de Al Rojo Vivo ha dejado claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos. “El guardia civil que conduce una goma por 1.500 euros, esa gente me ha fascinado. Collado, un piloto de helicópteros mítico, que es capaz de colocar el aparato a escasos centímetros de la ‘goma’ para intentar su detención”, esa esa la realidad de los verdaderos héroes del Estrecho.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que “las incautaciones son una buena forma de luchar contra estas redes, pero cuando se combatió el narco en Galicia, se consiguió la mayor efectividad atacando a su beneficio económico”, asegura el máximo responsable de la lucha contra el tráfico de drogas. “Se realiza cooperación para luchar contra el blanqueo de capitales, cuando se hizo en Galicia, yendo contra el beneficio económico fue cuando más eficaz”.